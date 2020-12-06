Смерти от ковида, новое назначение и пожар на Щорса: чем запомнится 6 декабря

Статистика смертей от коронавируса в Белгородской области пополнилась пятью жертвами. Ими оказались четверо мужчин и одна женщина. По сообщению регионального оперштаба, все они проходили лечение в белгородской горбольнице № 2. Суточный это прирост или результаты вскрытия предыдущих умерших, пока остаётся непонятным.
В аварийной службе Белгорода сменился руководитель. Ранее это место занимал Николай Стрельников, его на посту сменил Виталий Кудлаев. Он ранее был директором ООО ЭСК ЖБК-1, «Экомир ЖБК-1», печально известной УК «Русь», «ПСК по жилью», «Марс», ЖУ-ЖБК-1 и ЖСК ЖБК-1.
Днём на улице Щорса в Белгороде загорелась «Газель». Причина воспламенения транспортного средства неизвестна, пожарные приехали на место происшествия в течение трёх минут. Стоит отметить, что конструкция новых остановок посреди проезжей части доставила неудобства оперативной службе: подъехать вплотную к «Газели» не получалось из-за павильона остановки и пластиковых заграждений.