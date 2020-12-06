Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смерти от ковида, новое назначение и пожар на Щорса: чем запомнится 6 декабря

6 декабря 2020, 14:40
Фото: Бел.Ру
В воскресенье в Белгородской области произошло несколько интересных событий. Так, в областном центре внезапно вспыхнула «Газель», а в аварийной службе Белгорода сменился руководитель.

Статистика смертей от коронавируса в Белгородской области пополнилась пятью жертвами. Ими оказались четверо мужчин и одна женщина. По сообщению регионального оперштаба, все они проходили лечение в белгородской горбольнице № 2. Суточный это прирост или результаты вскрытия предыдущих умерших, пока остаётся непонятным.

В аварийной службе Белгорода сменился руководитель. Ранее это место занимал Николай Стрельников, его на посту сменил Виталий Кудлаев. Он ранее был директором ООО ЭСК ЖБК-1, «Экомир ЖБК-1», печально известной УК «Русь», «ПСК по жилью», «Марс», ЖУ-ЖБК-1 и ЖСК ЖБК-1.

Днём на улице Щорса в Белгороде загорелась «Газель». Причина воспламенения транспортного средства неизвестна, пожарные приехали на место происшествия в течение трёх минут. Стоит отметить, что конструкция новых остановок посреди проезжей части доставила неудобства оперативной службе: подъехать вплотную к «Газели» не получалось из-за павильона остановки и пластиковых заграждений.

Материалы по теме
+6 умерших от ковида, послабления для общепита и «Контакт» без света: итоги 3 декабря5249 участников, 651 проект, 300 прототипов: итоги программы КЛИКПсихологи о жертвах эксгибиционизма и новый антирекорд: итоги субботы, 5 декабря
#Новости#Пожар#Итоги#Авария#Новости Белгорода#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18