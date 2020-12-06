Смерти от ковида, новое назначение и пожар на Щорса: чем запомнится 6 декабря

Статистика смертей от коронавируса в Белгородской области пополнилась пятью жертвами. Ими оказались четверо мужчин и одна женщина. По сообщению регионального оперштаба, все они проходили лечение в белгородской горбольнице № 2. Суточный это прирост или результаты вскрытия предыдущих умерших, пока остаётся непонятным.