Белгородцы пожаловались на дефицит парковочных мест в Новой жизни

Хочется обратиться к руководству Новой жизни и задать вопрос: вот построили два дома, Семейная, 31 и 33 — это 292 квартиры, и всё, что есть — маленький карманчик на 20 машино-мест, как так? 3-я очередь, 700 квартир — где парковки? Почему люди унижаются и паркуются, запрыгивая на газоны и бордюры? Ярослав Кравченко, комментарий к записи