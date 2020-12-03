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Posted 3 декабря 2020,, 09:35

Published 3 декабря 2020,, 09:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы пожаловались на дефицит парковочных мест в Новой жизни

3 декабря 2020, 09:35
2 декабря микрорайон посетил врио губернатора Вячеслав Гладков, а перед его визитом местных жителей попросили убрать машины с пешеходных переходов. В ответ Дирекция ЮЗР получила комментарии от возмущённых белгородцев.

В минувшую среду микрорайон Новая жизнь показали Вячеславу Гладкову. Врио губернатора, напомним, остался доволен.

Перед его визитом утром 2 декабря в группе Дирекции ЮЗР во «ВКонтакте» появилось объявление: «Уважаемые жители мкр. Новая Жизнь! Убедительная просьба СРОЧНО!!! убрать машины с пешеходных переходов! Работает эвакуатор». К записи руководство группы прикрепило фотографии автомобилей, припаркованных не там, где надо.

В ответ Дирекция ЮЗР получила комментарии от недовольных жителей микрорайона. Белгородцы пожаловались, что парковок в Новой жизни не хватает, особенно сложно водителям найти место после 22:00. По их словам, в микрорайоне есть «совы», но они не работают.

Трудности испытывают и родители, когда привозят детей в детсад: им приходится выходить из автомобилей на проезжую часть, потому что нет парковочного кармана, и срезать путь по газону.

Хочется обратиться к руководству Новой жизни и задать вопрос: вот построили два дома, Семейная, 31 и 33 — это 292 квартиры, и всё, что есть — маленький карманчик на 20 машино-мест, как так? 3-я очередь, 700 квартир — где парковки? Почему люди унижаются и паркуются, запрыгивая на газоны и бордюры? Ярослав Кравченко, комментарий к записи

На этот комментарий ответила Дирекция ЮЗР. Компания подтвердила, что рядом с двумя домами на улице Семейной есть 20 парковочных мест: «Концепция застройки предполагает размещение парковочного пространства за пределами дворовых территорий по периметру всего микрорайона. Исходя из этого, парковочные места в микрорайоне расположены неравномерно».

Дирекция сообщила, что с вводом четвёртой очереди построят обширные плоскостные стоянки. Это должно решить проблему дефицита парковочных мест для всех жителей микрорайона.

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