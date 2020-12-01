Россияне смогут сами делать мазок для анализа на новый коронавирус

В самих лабораториях принимаются все меры профилактики и защиты от заражения, рекомендованные Роспотребнадзором и ВОЗ. Сотрудники компании используют все необходимые средства индивидуальной защиты, которые утилизируются после каждого посетителя. Все помещения регулярно дезинфицируются, а стойки регистрации снабжены экранами. Пациентов на ПЦР-тестирование принимают по предварительной записи в специальные часы, чтобы не допустить их контактов друг с другом и с другими клиентами.