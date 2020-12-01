Россияне смогут сами делать мазок для анализа на новый коронавирус

Posted 1 декабря 2020, 09:46
Published 1 декабря 2020, 09:46
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Продукт получил название «Самотест» и включает в себя всё необходимое, чтобы провести процедуру в домашних условиях: зонды для получения биоматериала, пробирку для его хранения и перевозки, а также инструкцию с детальным описанием процесса взятия мазка.
Фактически процедура ничем не отличается от той, что проводят специалисты. Нужно при помощи палочки-зонда взять мазок из носа и горла. Затем собранный с помощью зонда биоматериал переносится в пробирку с транспортной средой. Там взятая проба с содержащимися в ней биологическими частицами будет надёжно храниться. В течение дня пробу нужно сдать в лабораторию.
После этого остаётся ждать результатов теста. Их можно получить бесконтактно — на электронную почту или в личном кабинете на сайте «Инвитро».
В компании говорят, что процедура самостоятельного взятия мазка по точности результатов анализа не отличается от той, что проводят медики в условиях лаборатории. А благодаря тому, что человек благодаря этой процедуре уменьшает количество контактов, снижается вероятность распространения вируса.
Метод самовзятия практически равнозначен методу взятия биоматериала медицинским персоналом. При одновременном взятии мазков в группе пациентов медицинской сестрой и самостоятельно пациентами отличий в качестве взятия биоматериала обнаружено не было. При этом метод бесконтактного тестирования позволяет сократить время пребывания в медицинском офисе и количество социальных контактов.Андрей Поздняков, врач-инфекционист «Инвитро»
Комплект для самостоятельного взятия мазка и выполнения ПЦР теста на SARS-CoV-2 можно купить в лабораториях сети «Инвитро». Уточнять наличие наборов «Самотест» нужно в офисах компании в своём городе.
По-прежнему в лабораториях сети можно сдать анализы на проведение классических ПЦР-тестов. География тестирования недавно была расширена на всю Россию. Теперь все желающие могут обратиться в офисы компании «Инвитро» в своём городе и уточнить возможность прохождения тестирования.
Анализы принимаются по предварительной записи. При этом нужно убедиться, что у сдающего анализ нет температуры и симптомов ОРВИ. Направление врача не требуется.
В самих лабораториях принимаются все меры профилактики и защиты от заражения, рекомендованные Роспотребнадзором и ВОЗ. Сотрудники компании используют все необходимые средства индивидуальной защиты, которые утилизируются после каждого посетителя. Все помещения регулярно дезинфицируются, а стойки регистрации снабжены экранами. Пациентов на ПЦР-тестирование принимают по предварительной записи в специальные часы, чтобы не допустить их контактов друг с другом и с другими клиентами.
Также в лабораториях сети «Инвитро» можно сделать тесты на IgG и IgM антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, которые позволяют определить, встречался ли организм человека с этим вирусом и выработался ли в процессе болезни или бессимптомного носительства иммунный ответ.