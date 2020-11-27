У «Спартака» снова может смениться генеральный директор

Posted 27 ноября 2020, 14:45
Published 27 ноября 2020, 14:45
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Накануне красно-белые подтвердили назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Это решение руководства может ослабить позиции Газизова, в связи с чем не исключен его уход из клуба, сообщает «Советский спорт».
Напомним, Газизов пришел в «Спартак» в июле, сменив на посту генерального директора Томаса Цорна.
После первого круга чемпионата России «Спартак» занимает третье место, отставая на три очка от лидирующего ЦСКА.