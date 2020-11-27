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Posted 27 ноября 2020, 15:53

Published 27 ноября 2020, 15:53

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Победителей конкурса «Мастера гостеприимства» ждут гранты до 1,5 миллиона рублей

27 ноября 2020, 15:53
Очередной сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» дает возможность студентам российских вузов попробовать себя в сфере туризма. Они могут получить до полутора миллионов рублей, чтобы реализовать свои научные проекты.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, новый проект «Мастера гостеприимства. Студенты» пройдет совместно с «Росмолодежью». На площадках больших российских вузов будущие отельеры, рестораторы и представители туристического бизнеса могут раскрыться в сфере российского туризма и гостеприимства. По мнению организаторов конкурса, в будущем это должно улучшить качество сервиса и повысить престиж профессии в данной отрасли. Принять участие в конкурсе могут и молодые специалисты, которые совмещают учебу с работой, пишет NewsNN.ru.

По словам руководителя Росмолодежи Александра Бугаева, по условиям конкурса нет ограничений по числу победителей. Гранты получат все проекты, которые будут признаны лучшими.

По мнению председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, отрасль туризма и гостеприимства в РФ является привлекательной для студентов разных специальностей, и каждый из них может найти свое направление в этом проекте.

В прошлом сезоне в конкурсе «Мастера гостеприимства» участвовало свыше 21 тысячи российских жителей. Участниками финала стали 40 человек, 15 из которых были признаны победителями. Они стали обладателями грантов для реализации своих проектов. В нынешнем году организаторы конкурса намерены увеличить количество грантов и растиражировать самые интересные из них на всю страну.

По словам руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина, одна из главных целей - сформировать кадровый резерв. В ходе конкурса идет активное формирование профессионалов, которые будут способны воплотить в жизнь интересные идеи, способствующие развитию внутреннего туризма.

«Запуская студенческий трек, мы надеемся привлечь внимание самой креативной части общества, студенчества и молодежи, к сфере гостеприимства и развитию внутреннего туризма в нашей стране», – говорит он.

Трек «Мастера гостеприимства. Студенты» пройдет в три этапа. Сначала тестирование в дистанционном режиме. Очные этапы, куда входят творческие задания и подготовка авторских проектов, примут четыре российских региона, названия которых станут известны в конце года. Кроме грантов, победителей ждут привилегии, когда они будут поступать в магистратуру. В числе их наставников будут ведущие специалисты отрасли, среди которых и победители конкурса «Лидеры России».

Конкурс проходит на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Подать заявку для участия в нем могут все граждане России старше 18 лет до 15 января 2021 года.

#Новости#Общество
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