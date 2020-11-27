Победителей конкурса «Мастера гостеприимства» ждут гранты до 1,5 миллиона рублей

Трек «Мастера гостеприимства. Студенты» пройдет в три этапа. Сначала тестирование в дистанционном режиме. Очные этапы, куда входят творческие задания и подготовка авторских проектов, примут четыре российских региона, названия которых станут известны в конце года. Кроме грантов, победителей ждут привилегии, когда они будут поступать в магистратуру. В числе их наставников будут ведущие специалисты отрасли, среди которых и победители конкурса «Лидеры России».