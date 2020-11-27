bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2020, 12:53

Published 27 ноября 2020, 12:53

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Фонд Росконгресс объявил о сотрудничестве с медиахолдингом 1MI

Фонд Росконгресс объявил о сотрудничестве с медиахолдингом 1MI

27 ноября 2020, 12:53
Фото: 1mi .
Генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков и председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о партнерстве и долгосрочном сотрудничестве.

Одним из основных направлений взаимодействия двух структур является информационное сопровождение мероприятий, организуемых данными структурами. Кроме этого договор подразумевает расширение партнерства, обмен актуальной информацией, экспертную поддержку и укрепление связей с зарубежными партнерами, сообщают «Новые Известия».

Как отметил гендиректор 1MI Федор Щербаков, данное соглашение безусловно пойдет на пользу обеим организациям. Тем более что отношения у них и так довольно тесные.

«Мероприятия, проводимые Фондом, всегда были и остаются важнейшими в бизнес-повестке страны, и мы уверены, что наши СМИ смогут быть крайне полезны в продвижении в публичном информационном поле актуальных тем и проектов. Кроме того, считаю, что данное сотрудничество имеет большие перспективы в области взаимной экспертной поддержки», — заявил Щербаков.

Холдинг и Фонд будут организовывать общие выставочные и другие мероприятия, в том числе конференции, презентации и ярмарки. Также обе структуры будут продвигать свои мероприятия при помощи информационных и рекламных кампаний.

Особое внимание будет уделено работе в информационном пространстве, как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Отмечается, что будут широко задействованы не только СМИ, входящие в холдинг 1MI, но и официальные сетевые ресурсы двух организаций.

По словам председателя правления Фонда Росконгресс Александра Стуглева, это соглашение поможет ознакомить максимальное число людей с мероприятиями Фонда, проводимыми в России.

«А также соглашение поможет уделить дополнительное внимание актуальным темам развития внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности регионов нашей страны», — отметил Стуглев.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика