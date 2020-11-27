Фонд Росконгресс объявил о сотрудничестве с медиахолдингом 1MI

Posted 27 ноября 2020, 12:53
Published 27 ноября 2020, 12:53
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Одним из основных направлений взаимодействия двух структур является информационное сопровождение мероприятий, организуемых данными структурами. Кроме этого договор подразумевает расширение партнерства, обмен актуальной информацией, экспертную поддержку и укрепление связей с зарубежными партнерами, сообщают «Новые Известия».
Как отметил гендиректор 1MI Федор Щербаков, данное соглашение безусловно пойдет на пользу обеим организациям. Тем более что отношения у них и так довольно тесные.
«Мероприятия, проводимые Фондом, всегда были и остаются важнейшими в бизнес-повестке страны, и мы уверены, что наши СМИ смогут быть крайне полезны в продвижении в публичном информационном поле актуальных тем и проектов. Кроме того, считаю, что данное сотрудничество имеет большие перспективы в области взаимной экспертной поддержки», — заявил Щербаков.
Холдинг и Фонд будут организовывать общие выставочные и другие мероприятия, в том числе конференции, презентации и ярмарки. Также обе структуры будут продвигать свои мероприятия при помощи информационных и рекламных кампаний.
Особое внимание будет уделено работе в информационном пространстве, как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Отмечается, что будут широко задействованы не только СМИ, входящие в холдинг 1MI, но и официальные сетевые ресурсы двух организаций.
По словам председателя правления Фонда Росконгресс Александра Стуглева, это соглашение поможет ознакомить максимальное число людей с мероприятиями Фонда, проводимыми в России.
«А также соглашение поможет уделить дополнительное внимание актуальным темам развития внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности регионов нашей страны», — отметил Стуглев.