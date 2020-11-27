Фонд Росконгресс объявил о сотрудничестве с медиахолдингом 1MI

«Мероприятия, проводимые Фондом, всегда были и остаются важнейшими в бизнес-повестке страны, и мы уверены, что наши СМИ смогут быть крайне полезны в продвижении в публичном информационном поле актуальных тем и проектов. Кроме того, считаю, что данное сотрудничество имеет большие перспективы в области взаимной экспертной поддержки», — заявил Щербаков.