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В Белгородской области горели BMW и «девятка»

25 ноября 2020, 07:06
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В иномарке огонь повредил моторный отсек, отечественное авто уничтожено пожаром. Оба происшествия случились 24 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В садовом обществе «Северянин» в Северном загорелся ВАЗ-2109. О происшествии в службу спасения сообщили в 18:44. Огонь полностью повредил автомобиль. Причиной пожара, по предварительной версии, стал поджог. Огонь потушили до приезда спасателей.

На улице Чехова в Белгороде вспыхнул BMW 750i. Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 22:19. Огонь повредил моторный отсек иномарки. Причину пожара установят специалисты.

Напомним, что в ноябре пожарные тушили ассенизатор МАЗ: загорелся он из-за внутренней неисправности. Кроме этого, в Шагаровке у пруда полностью сгорел Renault Logan. Версией случившегося в МЧС называли неисправность электрооборудования.

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