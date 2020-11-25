В Белгородской области горели BMW и «девятка»

В садовом обществе «Северянин» в Северном загорелся ВАЗ-2109. О происшествии в службу спасения сообщили в 18:44. Огонь полностью повредил автомобиль. Причиной пожара, по предварительной версии, стал поджог. Огонь потушили до приезда спасателей.