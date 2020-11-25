Протокол домашнего лечения COVID-19 лучшими препаратами

Posted 25 ноября 2020, 06:17
Published 25 ноября 2020, 06:17
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
К 23 ноября по Белгородской области 2698 пациентов лечились от коронавируса на дому. И это лишь те, у кого он диагностирован. А есть ещё люди, которые только ждут результаты тестов или не могут их сдать, но подозревают у себя вирус. Самолечение — это не лучший вариант, но с многими заболеваниями мы научились справляться самостоятельно, в амбулаторных условиях. Тем более, из-за загруженности больниц многих пациентов врачи оставляют лечиться дома. В связи с этим лучше быть осведомлённым о том, что вам могут назначить и от чего.
В этом материале собрали самые распространённые и действенные препараты, которые назначают при коронавирусе в домашнем лечении: противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты. Разберёмся, как их применять, в каких случаях, и какие лекарства лучше не использовать.
Для лечения пациентов с COVID-19 нет единого средства. У врачей есть несколько схем, по которым они лечат коронавирус. Каждая применяется в соответствии с особенностями и возможными осложнениями каждого заражённого. Однако есть несколько препаратов, которые в группе помогают справиться с новым вирусом.
Так, например, на складе лекарств «Резерв» в Белгородской области для этих целей хранятся закупленные депздравом «Азитромицин», «Дексаметазон», «Апиксабан», «Амоксициллин», «Панклав», «Кларитромицин», «Коронавир». Их бесплатно развозят лечащимся амбулаторно от COVID-19. Но если вы заболели и не вошли в этот пул пациентов по какой-то причине, надо понимать, какие препараты можно использовать самостоятельно.
Симптомов коронавируса множество: проблемы с горлом и лёгкими, цитокиновый шторм, пневмония, отёк мозга, потеря запаха и вкуса, тромбоз, воспалительный синдром, ишемия. Но самый распространённый — повышенная температура тела.
Проявиться она может в первые дни после заражения COVID-19 и в инкубационный период, который длится от 7 до 14 дней. Часто пациенты наблюдают повышенную субфебрильную температуру (37,5-38°С) уже в первые два дня. Однако может быть и такое, что температура поднимется спустя две или три недели после первых симптомов. Поэтому важно измерять её каждый день, а лучше заносить показатели в тетрадку или заметки на телефоне.
У пациентов с лёгким протеканием коронавируса температура, в среднем, держится не дольше недели. У взрослых она может не проходить от пяти до десяти дней. У детей может наблюдаться резкий скачок до 39-40 °С, но чаще держится в пределах 37,5-38°С не дольше трёх дней.
При этом для домашнего лечения, как и при обычном ОРВИ, назначают жаропонижающие препараты.
Важно! Все описанные ниже препараты следует принимать только после консультации со специалистом и внимательно ознакомившись с инструкцией. Они не являются рекомендацией к самолечению COVID-19 и других заболеваний.
Самое дешёвое и понятное большинству средство в случае температуры — «Парацетамол». Его используют как жаропонижающее и противовоспалительное средство. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует к применению «Парацетамол» при домашнем лечении коронавирусной инфекции. Но обратите внимание, что люди из группы риска могут использовать его исключительно по назначению врача. В противном случае это может привести к ухудшению состояния, если у человека есть проблемы с почками, печенью или наблюдается анемия.
Нестероидное противовоспалительное лекарственное средство, которое также обладает болеутоляющим и жаропонижающим эффектом. Хотя «Ибупрофен» часто используют врачи в комбинации с другими препаратами для снятия симптомов COVID-19, ВОЗ в 2020 году указала, что прямых показаний к его применению при лечение новой коронавирусной инфекции нет. А французские учёные даже наблюдали ухудшение состояний пациентов при применении этого препарата. Кроме того, «Ибупрофен» может вызывать язву желудка и его не рекомендуют применять людям с заболеванием сердца, почек, печени, при астме. Избегать его советуют беременным и пациентам старше 65 лет. Хоть его эффект держится дольше, чем от того же «Парацетамола».
«Ринза» — также комбинированный препарат. Он менее распространённый при коронавирусе, но также эффективный, если необходимо сбить температуру и убрать лихорадочные состояния. Часто применяют при гриппе, ОРВИ, болевых синдромах. Парацетамол в его составе выступает жаропонижающим веществом, фенилэфрин — как сосудосуживающее, хлорфенамин — как противоаллергическое средство, а кофеин помогает побороть слабость и сонливое состояние во время болезни.
В его составе есть два вышеуказанных — парацетамол и ибупрофен. Этот комбинированный препарат используют как обезболивающее и жаропонижающее и часто назначают при острых респираторных заболеваниях. Однако принимать его стоит аккуратно: два мощных действующих вещества лишь усиливают действия друг друга. Это большая нагрузка на печень. Однако ВОЗ не запрещает применять его при коронавирусе. Кроме того, его ценят за быстрое действие.
Противовирусный препарат, который разработали в Японии специально для лечения гриппа. Эффективен при лечении коронавируса в лёгких формах, когда он больше похож на ОРВИ. «Фавипиравир» поможет снять основные симптомы — лихорадку, кашель и трудности дыхания. Его часто сравнивают с «Арбидолом», но многие учёные заявляют, что «Фавипиравир» эффективнее. 6 ноября Минздрав РФ внёс его в рекомендательный список препаратов от коронавируса. Однако лекарство неоднозначное. Список побочных действий от него только пополняется. Из недавно обнаруженного — нарушение моторных функций организма. Кроме того, препарат нельзя принимать беременным женщинам, а сами японские учёные отрицают его эффективность при лечении COVID-19.
Это российский препарат, созданный на основе «Фавипиравира», который имеет прямое противовирусное действие. С 29 мая препарат имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ, а с лета его используют для лечения коронавируса в стационарах. Его рекомендуют применять для лечения коронавируса под наблюдением врачей, так как у «Авифавира» есть множество ограничений и побочных эффектов. А так как «Фавипиравир» и «Авифавир» — это, фактически, одно и то же, его эффективность также под вопросом у японских учёных. В Японии «Фавипиравир» держат на случай эпидемии гриппа, но для лечения коронавируса не используют.
Это тоже противовирусный препарат прямого действия, который российские врачи назначают при выявленном коронавирусе чаще остальных. До появления COVID-19 лекарство часто назначали для лечения ОРВИ, гриппа, аденовируса. «Арбидол» оказывает иммуномодулирующее действие, повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям. Но эффективность его не доказана и нет гарантий, что это будет эффект от препарата, а не эффект плацебо. Однако китайские специалисты внесли-таки препарат в список потенциальных средств при лечении COVID-19 и Минздрав РФ его также рекомендует.
Обычно этот препарат применяется в сочетании с ещё одним — «Ритонавиром». Однако такое сочетание наиболее эффективно при лечении ВИЧ. Его действенность при коронавирусной инфекции спорна, хоть Минздрав и включил в список рекомендованных препарат «Калетра» с лопинавиром и ритонавиром в составе. Считается, что применение этого противовирусного средства пациентами с COVID-19 снижает риск летального исхода. Хотя, в то же время, его не применяют при тяжёлых течениях болезни, так как принимать его в этом случае довольно проблематично.
Это созданный и выпущенный американской компанией препарат. Минздрав РФ включал его в список временно рекомендательных средств для лечения коронавирусной инфекции. Однако подтверждений его эффективности ещё нет, поэтому ВОЗ не рекомендует его использовать как противовирусный препарат при COVID-19. При этом компания-производитель утверждает, что благодаря «Ремдесевиру» срок выздоровления от новой инфекции можно сократить до четырёх дней.
Это противовирусное средство для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C и другими вирусными инфекциями. Считается, что препарат быстро проникает в заражённые клетки и останавливает размножение вируса. Ещё в начале зимы «Рибавирин» был добавлен Минздравом в список рекомендованных препаратов для лечения COVID-19. Его можно найти в аптеках в виде средства для ингаляций, в виде капсул или порошка для приготовления раствора.
Важно понимать, что антибиотики бесполезны при коронавирусе, так как они борются с бактериями, а COVID-19 — это вирус. Однако они необходимы при осложнениях, когда организм отвечает на атаку и появляется бактериальная инфекция. «Азитромицин» — это как раз полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, который эффективен при лечении верхних дыхательных путей. Поэтому его широко применяют для антибактериальной терапии бактериальной пневмонии при SARS-CoV-2. Особенно, если наблюдается тяжёлое течение болезни.
Это бактериостатический антибиотик широкого спектра противомикробного действия. Он, наравне с «Азитромицином», является самым распространённым по назначениям при коронавирусной инфекции. Азитромицин в его составе быстро проникает в микробную клетку и подавляет там синтез белка. «Сумамед» хорош в применении при внебольничной пневмонии тяжёлого течения. Однако надо быть осторожным в его применении и учесть, что при тяжёлых нарушениях функции печени препарат противопоказан.
Это также антибиотик широкого спектра действия. Он оказывает бактерицидный эффект. «Амоксициллин» назначают даже до того, как определят, какая именно пневмония у человека: вирусная, бактериальная, вируснобактериальная. У него намного меньше побочных действий и противопоказаний. Его нельзя пить при тяжёлых инфекциях ЖКТ, нарушениях функции печени, лимфолейкозе, бронхиальной астме и респираторных вирусных инфекциях.
Так же, как и «Азитромицин», входит в алгоритм назначения антибактериальной терапии при коронавирусе или подозрении на него депздрава Москвы и рекомендован Минздравом. Его назначают, в основном, при ухудшении состояний. Это антибактериальный препарат, входящий в группу фторхинолонов ІІІ поколения. Активное вещество левофлоксацин активно в отношении большинства штаммов микроорганизмов в условиях in vitro. Применяют его как в стационаре, так и амбулаторно.
Этот полусинтетический антибиотик начала вводить к использованию британская компания ещё в 1961 году. Он активно используется для лечения инфекционных заболеваний дыхательных путей. «Ампициллин» хорошо всасывается из ЖКТ, разрешён даже младенцам. Препарат противопоказан лишь при повышенной чувствительности к антибиотикам из группы пенициллина и выраженных нарушениях функции печени.
Этот антибиотик эффективен там, где не поможет пенициллин. Он обладает широким спектром противомикробного действия и активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, устойчивых к другим антибиотикам. Это лекарство используют при лечении инфекций нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония, абсцесс). Но обратите внимание, что «Цефотаксим» противопоказан во время беременности, детям до 2,5 лет и при повышенной чувствительности.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на данный момент специфической вакцины или лекарств против новой коронавирусной инфекции нет. До сих пор учёные изучают лекарственные средства, чтобы доказать или опровергнуть их эффективность клиническими исследованиями.
Пока что в Китае самым действенным средством в лечении COVID-19 считается «Фавипиравир». Также недавно проведённые исследования гонконгских учёных говорят об эффективности ранитидина висмута цитрата (RBC) при лечении коронавируса. Его используют для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, но пока положительными оказались лишь результаты его испытания на хомяках.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что наиболее эффективным при коронавирусе в тяжёлой форме является препарат «Дексаметазон». Считается, что он снижает риск летальных исходов пациентов на искусственной вентиляции лёгких на 35%, а инфицированных на кислородном лечении — на 20%.
В России самым эффективным препаратом является «Авифавир». Он входит в перечень жизненно важных. Это первое лекарство прямого противовирусного действия, которое зарегистрировано в России. Информация о его одобрении Минздравом появилась в мае. Оно создано на основе японского «Фавипиравира». Производителем считается компания «ХимРар». Разработки препарата велись при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Действующее вещество «Авифавира» обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов, вирусов гриппа, респираторно-синцитиальных вирусов. Он оказывает влияние на механизм удлинения РНК-цепи и прекращает размножение вируса.
Минздрав РФ заявлял об эффективности «Авифавира» до 90%. Однако «удовольствие» это недешёвое: летом стоил около 20 000 рублей за упаковку. Пациентам стационара он доставался бесплатно. Уже в конце июня – первых числах июля им начали лечить белгородских COVID-пациентов. Лечили осторожно и лишь людей с тяжёлым и средним течением заболевания. Всё потому, что препарат токсичен.
В то же время японцы стали опровергать, что «Авифавир» поможет вылечить человека от новой коронавирусной инфекции. Об этом они смогли громко заявить после исследований главного действующего вещества фавипиравира. Его не продают за границей открыто, так как возможны серьёзные побочные эффекты. А в Японии «Фавипиравир» берегут на случай эпидемии гриппа, но не используют для лечения коронавируса, особенно в домашних условиях. Некоторые учёные сравнивают его эффект с препаратом «Талидомид». Специалисты сообщают, что он не рекомендован для беременных женщин и может стать причиной рождения детей с патологиями.
Многие препараты заставляют учёных сомневаться в своей эффективности в помощи COVID-положительным пациентам. Но есть список лекарств, которые можно принимать для профилактики вирусных инфекций. В их числе распространённые препараты, которые ранее вы могли покупать для профилактики других болезней, например, гриппа. Если пить их после консультации с врачом и учитывать все рекомендательные меры безопасности в связи с коронавирусом, шанс заразиться снизится.
Это один из самых популярных препаратов, назначающихся для профилактики COVID-19. В России его можно встретить на полках аптек, как «Арбидол», «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол» и «Иммустат». Об этом российском средстве лестно отзывались китайские учёные, изучающие лечение коронавируса. Хотя, как и многих других, его эффективность не доказана. Но его успешно применяют для профилактики и лечения гриппа А и В и других ОРВИ у взрослых и детей. Кроме того, его можно купить без рецепта и у пациентов наблюдается зачастую хорошая переносимость «Умифеновира». В его фармакологическом действии прописано «снижение выраженности общей интоксикации, сокращение продолжительности болезни, снижение риска возникновения осложнений».
1 октября Минздрав РФ снова выпустил обновлённую версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Туда добавили интраназальные формы интерферона альфа. Считается, что они обладают иммуномодулирующими, противовоспалительными и противовирусными действиями. Также интерферон поможет снизить детям вирусную нагрузку на первых стадиях заболевания, когда оно оценивается, как лёгкое или среднее. А ещё этот препарат является единственным безопасным методом медикаментозной профилактики коронавируса у беременных и разрешён к применению людям с сахарным диабетом.
Изначально это противомалярийный препарат. Но в седьмом издании рекомендаций Министерства здравоохранения России он прописан, как препарат для химиопрофилактики. Как профилактическое средство «Гидроксихлорохин» используется в ряде стран с наиболее неблагополучной эпидситуацией. Считается, что он может воспрепятствовать попаданию вируса в клетку.
Единой схемы лечения при коронавирусе нет. Она будет зависеть от многих факторов: возраста, формы протекания заболевания, хронических болезней, противопоказаний и многих индивидуальных особенностей организма. Определяет схему только лечащий врач после обследования пациента. Самостоятельно нельзя обозначить 100% верные пути лечения. Иногда это может быть крайне опасно.
Однако в России есть общая схема лечения больных коронавирусом в лёгкой и средней формах при условии амбулаторного лечения.
Но важно помнить! Мы не рекомендуем заниматься самолечением.
Этот список препаратов будет шире у одних людей и гораздо меньше — у других. Опять-таки, всё зависит от индивидуальных особенностей. Но есть перечень, который врачи чаще всего не рекомендуют больным COVID-19. Например, противомалярийные препараты не стоит пить беременным женщинам. Также коронавирусным пациентам не рекомендованы «Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен». Считается, что все они эффективны при простудных заболеваниях, но могут сыграть злую шутки в случае с COVID-19 — сделать организм еще более восприимчивым к вирусу.
Кроме того, не стоит злоупотреблять антибиотиками. Во-первых, они могут вам не подойти и оказаться бесполезными. Во-вторых, они могут навредить организму. В-третьих, ваш организм может «привыкнуть» к ним. Когда в следующий раз вам нужен будет антибиотик, которым вы уже пролечились, ваш организм уже приспособится к нему. Он не поможет тогда, когда будет действительно необходим.
В любом случае, если вы заметили ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу прежде, чем скупать препараты в аптеке.