Протокол домашнего лечения COVID-19 лучшими препаратами

К 23 ноября по Белгородской области 2698 пациентов лечились от коронавируса на дому. И это лишь те, у кого он диагностирован. А есть ещё люди, которые только ждут результаты тестов или не могут их сдать, но подозревают у себя вирус. Самолечение — это не лучший вариант, но с многими заболеваниями мы научились справляться самостоятельно, в амбулаторных условиях. Тем более, из-за загруженности больниц многих пациентов врачи оставляют лечиться дома. В связи с этим лучше быть осведомлённым о том, что вам могут назначить и от чего.