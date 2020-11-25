Одноклассники определят лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года

Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» с 2017 года. Каждый раз в ней принимают участие самые популярные российские проекты, все они представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК. Это может быть трейлер фильма, аудиотрек, премьерный эпизод сериала, трансляция и другое. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.