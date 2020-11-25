Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков оценил новые пассажирские автобусы в Белгороде

25 ноября 2020, 07:02
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал офис ООО «Единая транспортная компания». Особое внимание он уделил обновлённому автопарку.

Экскурсию для Гладкова провели глава ЕТК Александр Васильченко вместе с руководителями департаментов транспорта и цифрового развития Евгением Глаголевым и Евгением Мирошниковым. По словам последнего, низкопольные автобусы вместимостью более 100 человек и с терминалами для безналичной оплаты существенно повысили качество перевозок.

Удобство нового общественного транспорта Гладков оценил лично, проехав на одном из автобусов по территории ЕТК. По данным пресс-службы правительства области, врио губернатора также познакомился с порядком подготовки водителей и машин к рейсам, работой кол-центра и сервисного блока.

Материалы по теме
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах на новом постуВячеслав Гладков записал видео во время прогулки по БелгородуГладков и Савченко побывали на Прохоровском поле
#Новости#Единая транспортная компания#Вячеслав Гладков#Общественный транспорт#Губернатор#Автобус по расписанию#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18