Гладков оценил новые пассажирские автобусы в Белгороде

Экскурсию для Гладкова провели глава ЕТК Александр Васильченко вместе с руководителями департаментов транспорта и цифрового развития Евгением Глаголевым и Евгением Мирошниковым. По словам последнего, низкопольные автобусы вместимостью более 100 человек и с терминалами для безналичной оплаты существенно повысили качество перевозок.
Удобство нового общественного транспорта Гладков оценил лично, проехав на одном из автобусов по территории ЕТК. По данным пресс-службы правительства области, врио губернатора также познакомился с порядком подготовки водителей и машин к рейсам, работой кол-центра и сервисного блока.