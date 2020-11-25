Гладков оценил новые пассажирские автобусы в Белгороде

Экскурсию для Гладкова провели глава ЕТК Александр Васильченко вместе с руководителями департаментов транспорта и цифрового развития Евгением Глаголевым и Евгением Мирошниковым. По словам последнего, низкопольные автобусы вместимостью более 100 человек и с терминалами для безналичной оплаты существенно повысили качество перевозок.