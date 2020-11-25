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Белгородский гиревик стал девятикратным чемпионом мира

25 ноября 2020, 07:58
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
На соревнованиях в Санкт-Петербурге Иван Беляев из Прохоровки выиграл золотую медаль в толчке двух гирь весом 32 кг, сообщили в правительстве Белгородской области.

На проходившем в Санкт-Петербурге чемпионате мира по гиревому спорту успешно выступил заслуженный мастер спорта Иван Беляев. Он выиграл золотую медаль в весовой категории до 73 кг в упражнении «толчок по длинному циклу гири 32+32 кг» — 83 подъёма.

Беляев родился в посёлке Политотдельский Прохоровского района. Гиревым спортом начал заниматься в 2007 году, работает преподавателем по спортивной подготовке в юридическом институте МВД, который сам окончил.

В 2012 году спортсмен вошёл в состав сборной России. На сегодня он девятикратный чемпион страны, четыре раза выигрывал чемпионат Европы, девять раз — чемпионат мира, а также рекордсмен России, Европы и Мира в своей весовой категории.

Мировой рекорд Иван установил на чемпионате мира в немецком Гамбурге в 2014 году — 87 подъёмов. На сегодня этот результат до сих пор никто превзойти не смог.

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