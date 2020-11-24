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В России с 2021 года увеличат страховые пенсии

24 ноября 2020, 10:04
Фото: Бел.Ру
С 1 января будущего года в России увеличиваются страховые пенсии. В среднем выплаты станут больше на 1 тыс. рублей.

В сентябре глава государства Владимир Путин объявил об индексации пенсий с нового года на 6,3%. Запланированное увеличение почти в полтора раза превысит инфляцию и составит 3,7–3,8%, пишет «Парламентская газета».

Также с 1 февраля увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам. Через два месяца ожидается индексация социальных пенсий.

Напомним, 18 ноября Минтруд выступил с инициативой скорректировать условия для единовременной выплаты накоплений пенсионерам. Её предложили проводить в случае, если назначенная пенсия не превышает 20% МРОТ.

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#Новости#Пенсии#Повышение#Страховая пенсия#Экономика
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