В России с 2021 года увеличат страховые пенсии

В сентябре глава государства Владимир Путин объявил об индексации пенсий с нового года на 6,3%. Запланированное увеличение почти в полтора раза превысит инфляцию и составит 3,7–3,8%, пишет «Парламентская газета».
Также с 1 февраля увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам. Через два месяца ожидается индексация социальных пенсий.
Напомним, 18 ноября Минтруд выступил с инициативой скорректировать условия для единовременной выплаты накоплений пенсионерам. Её предложили проводить в случае, если назначенная пенсия не превышает 20% МРОТ.