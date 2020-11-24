В Белгородской области официально утвердили ряд ограничительных мер

В Белгородской области с 1 декабря 2020-го по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают в зрелищно-развлекательной сфере или общепите, официально запретили работать с 23:00 до 06:00. Соответствующее распоряжение врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал вчера, 23 ноября.
Также, согласно документу, люди старше 65 лет, которые находятся в риске заболевания новой коронавирусной инфекцией, с 24 ноября по 14 декабря 2020 года должны соблюдать самоизоляцию.
Помимо этого, Гладков поручил государственным органам и органам местного самоуправления усилить режим текущей дезинфекции в общественных местах, на рынках, ярмарках, в медучреждениях, а также в транспорте, такси и помещениях общественных и административных зданий.
Напомним, в Белгородской области могут приостановить диспансеризацию и профосмотры. Это сделают в том случае, если в области ухудшится эпидситуация.
Также в регионе не будут проводить массовые новогодние мероприятия. А ранее эпидемиологи порекомендовали работодателям отказаться от проведения корпоративов — их необходимо перенести, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области кардинально не изменится.