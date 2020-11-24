В Белгородской области официально утвердили ряд ограничительных мер

Также в регионе не будут проводить массовые новогодние мероприятия. А ранее эпидемиологи порекомендовали работодателям отказаться от проведения корпоративов — их необходимо перенести, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области кардинально не изменится.