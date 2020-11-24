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В Белгородской области официально утвердили ряд ограничительных мер

24 ноября 2020, 08:45
Фото: pixabay.com
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков официально внёс ряд ограничений во время пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение Гладков подписал 23 ноября. Речь идёт о запрете работы общепита в ночное время, самоизоляции для людей старше 65 лет и режиме усиленной дезинфекции.

В Белгородской области с 1 декабря 2020-го по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают в зрелищно-развлекательной сфере или общепите, официально запретили работать с 23:00 до 06:00. Соответствующее распоряжение врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал вчера, 23 ноября.

Также, согласно документу, люди старше 65 лет, которые находятся в риске заболевания новой коронавирусной инфекцией, с 24 ноября по 14 декабря 2020 года должны соблюдать самоизоляцию.

Постановление №127

Помимо этого, Гладков поручил государственным органам и органам местного самоуправления усилить режим текущей дезинфекции в общественных местах, на рынках, ярмарках, в медучреждениях, а также в транспорте, такси и помещениях общественных и административных зданий.

Напомним, в Белгородской области могут приостановить диспансеризацию и профосмотры. Это сделают в том случае, если в области ухудшится эпидситуация.

Также в регионе не будут проводить массовые новогодние мероприятия. А ранее эпидемиологи порекомендовали работодателям отказаться от проведения корпоративов — их необходимо перенести, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области кардинально не изменится.

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