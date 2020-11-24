В Белгородской области коронавирусом болеют 48 детей

Как сообщила Зубарева, на сегодняшний день в регионе по причине коронавируса на карантин не закрыли ни одной школы и ни одного детского сада. Среди школьников инфекцию обнаружили у 47 человек.
Что касается заражённых педагогов общеобразовательных организаций, на сегодняшний день это 92 человека.
На дистанционном обучении находятся 32 класса, в которых числится 505 детей. То есть в каждом из них по одному-два заболевших ученика.
Что касается дошкольников, коронавирусом болеет один ребёнок. Среди сотрудников дошкольных организаций таких пять человек. По причине COVID-19 в области закрыли на карантин четыре группы, которые посещали 87 воспитанников.
По состоянию на 16 ноября в регионе коронавирусом болели 68 детей и 108 педагогов. Это уже было значительно меньше, чем в конце октября. Так, по состоянию на 23 октября количество школьников, заболевших коронавирусом, достигало 119 человек.