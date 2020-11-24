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В Белгородской области коронавирусом болеют 48 детей

24 ноября 2020, 13:21
Фото: ИА "БелРу"
О ситуации в сфере образования во время пандемии коронавируса рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Всего в регионе COVID-19 подтвердили у 48 детей. Большинство из них обучаются в школах.

Как сообщила Зубарева, на сегодняшний день в регионе по причине коронавируса на карантин не закрыли ни одной школы и ни одного детского сада. Среди школьников инфекцию обнаружили у 47 человек.

Что касается заражённых педагогов общеобразовательных организаций, на сегодняшний день это 92 человека.

На дистанционном обучении находятся 32 класса, в которых числится 505 детей. То есть в каждом из них по одному-два заболевших ученика.

Что касается дошкольников, коронавирусом болеет один ребёнок. Среди сотрудников дошкольных организаций таких пять человек. По причине COVID-19 в области закрыли на карантин четыре группы, которые посещали 87 воспитанников.

Напомним, такое же количество заболевших детей в области зафиксировали и 20 ноября.

По состоянию на 16 ноября в регионе коронавирусом болели 68 детей и 108 педагогов. Это уже было значительно меньше, чем в конце октября. Так, по состоянию на 23 октября количество школьников, заболевших коронавирусом, достигало 119 человек.

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