Белгородец за рулём Hyundai погиб при столкновении с опорой освещения

На спуске с остановки «Водстрой» на улице Щорса в Белгороде Hyundai Solaris въехал в опору освещения. Сообщение о происшествии в службу спасения поступило 24 ноября в 00:15.
Очевидцы в группе «Авто Белгород» во «ВКонтакте» сообщили, что 25-летнему водителю после столкновения зажало ноги. Медики пытались реанимировать молодого человека, но спасти его не смогли.
Перед аварией белгородец записал видео, в котором объяснил свой поступок проблемами в личной жизни.
По информации МЧС, на месте происшествия работали десять человек и четыре единицы техники.
Ещё два ДТП с пострадавшими зарегистрировали в Белгороде 23 ноября. В 07:30 на улице К. Заслонова ВАЗ-21063 сбил 70-летнюю женщину. На улице Корочанской в 17:10 автомобиль Toyota Alphard наехал на 33-летнюю белгородку. Обе женщины шли по нерегулируемому переходу. Пешеходы получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.