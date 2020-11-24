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Белгородец за рулём Hyundai погиб при столкновении с опорой освещения

24 ноября 2020, 09:18
Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»
ДТП случилось ночью 24 ноября на улице Щорса. 25-летний водитель скончался.

На спуске с остановки «Водстрой» на улице Щорса в Белгороде Hyundai Solaris въехал в опору освещения. Сообщение о происшествии в службу спасения поступило 24 ноября в 00:15.

Очевидцы в группе «Авто Белгород» во «ВКонтакте» сообщили, что 25-летнему водителю после столкновения зажало ноги. Медики пытались реанимировать молодого человека, но спасти его не смогли.

Перед аварией белгородец записал видео, в котором объяснил свой поступок проблемами в личной жизни.

По информации МЧС, на месте происшествия работали десять человек и четыре единицы техники.

Ещё два ДТП с пострадавшими зарегистрировали в Белгороде 23 ноября. В 07:30 на улице К. Заслонова ВАЗ-21063 сбил 70-летнюю женщину. На улице Корочанской в 17:10 автомобиль Toyota Alphard наехал на 33-летнюю белгородку. Обе женщины шли по нерегулируемому переходу. Пешеходы получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Фото: УМВД России по Белгородской области

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