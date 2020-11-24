Белгородец за рулём Hyundai погиб при столкновении с опорой освещения

Ещё два ДТП с пострадавшими зарегистрировали в Белгороде 23 ноября. В 07:30 на улице К. Заслонова ВАЗ-21063 сбил 70-летнюю женщину. На улице Корочанской в 17:10 автомобиль Toyota Alphard наехал на 33-летнюю белгородку. Обе женщины шли по нерегулируемому переходу. Пешеходы получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.