Павла Прилучного госпитализировали с травмой черепа, ушибами и ссадинами

Павел Прилучный, известный по главным ролям в сериале «Мажор», «На игре», «Клетка», «Квест» и фильму «Союз спасения», попал в больницу. Об этом СМИ сообщил близкий к звезде источник. Стало известно, что с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы любимец публики пришёл в медучреждение самостоятельно. Случилось это 22 ноября.
Предположительно, актёр пробудет в больнице около двух недель. Лежит он, естественно, не в общей палате, а в одноместной категории «Люкс». Одни сутки нахождения там обходятся Прилучному в 15 000 рублей. Однако пока неизвестно наверняка, почему мужчина там оказался. По одной из версий, его избили, а сам актёр театра, кино и дубляжа утверждает, что упал на асфальт 21 ноября в Калининграде.
В любом случае состояние Павла, похоже, удовлетворительное. Прилучный не показывает своё лицо в соцсетях, но уже снимает истории из окна палаты.
Напомним, до этого звезда мелькала в скандалах с разводом с Агатой Муцениеце, с которой они прожили восемь лет в браке и родили двух детей — Мию и Тимофея. Актриса утверждала, что муж выгнал её и малышей из дома, пил и даже поднимал руку на возлюбленную.
Их развод стал громким событием, сопровождался многочисленными интервью Агаты и выходом её нового шоу на YouTube «Честный развод». Кстати, именно там она не только высказывала свои недовольства и переживания, но однажды даже высмеяла газетные заголовки о том, что Павел хочет к ней вернуться. «Даже не написано, кто к кому возвращается и кто кого просит. Но в целом, что могу сказать… Нет!», — язвительно заявила латвийская и российская актриса.