Павла Прилучного госпитализировали с травмой черепа, ушибами и ссадинами

Их развод стал громким событием, сопровождался многочисленными интервью Агаты и выходом её нового шоу на YouTube «Честный развод». Кстати, именно там она не только высказывала свои недовольства и переживания, но однажды даже высмеяла газетные заголовки о том, что Павел хочет к ней вернуться. «Даже не написано, кто к кому возвращается и кто кого просит. Но в целом, что могу сказать… Нет!», — язвительно заявила латвийская и российская актриса.