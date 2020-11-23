Меньше абортов и родов: первые итоги пандемии в Белгородской области

К примеру, за 10 месяцев 2020 года в регионе родился 10 391 ребёнок. В 2019 году число новорождённых составило 13 198, а в 2015 году— 17 864. При этом уменьшилось и число детей, которые умерли в возрасте до 1 года. За текущий период 2020 года — 37, в 2019 году — 40, а в 2015 году — 112.