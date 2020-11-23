Меньше абортов и родов: первые итоги пандемии в Белгородской области

По информации ведомства, за текущий период 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, в Белгородской области уменьшились практически все социально-демографические показатели. Так, в регионе родилось меньше детей, а на развод подали меньше супружеских пар. Стало меньше и молодожёнов, сократилось количество абортов.
К примеру, за 10 месяцев 2020 года в регионе родился 10 391 ребёнок. В 2019 году число новорождённых составило 13 198, а в 2015 году— 17 864. При этом уменьшилось и число детей, которые умерли в возрасте до 1 года. За текущий период 2020 года — 37, в 2019 году — 40, а в 2015 году — 112.
Белгородцы не спешат официально скреплять свои отношения узами брака. С начала года в регионе количество браков составило 5905. В 2019 году цифра была в два раза больше — 10 338, а в 2015 году — 12 853. Возможно, на печальную статистику повлиял високосный год.
Однако, помимо сокращения числа браков, уменьшилось и количество разводов. С начала 2020 года — 4806, в 2019 году — 6519, а в 2015 году — 5774.
Практически в два раза реже женщины стали делать аборты. Так, за текущий период 2020 года в Белгородской области сделали 2117 абортов, из которых 783 — по медицинским показаниям. В 2019 году беременность прервали 3843 раза, а в 2015 году — 5007. Из этого числа по медицинским показаниям абортов сделали 1443 и 1852 соответственно.
Возможно, такая статистика связана с комплексом мероприятий, которые проводят белгородские власти для профилактики прерывания беременности. К примеру, в регионе проходит прегравидарная подготовка семейных пар, предоставляется полноценная реабилитация женщинам, у которых произошёл выкидыш, и проходят встречи с подростками по вопросам охраны репродуктивного здоровья.
Или же причины уменьшения числа абортов кроются в том, что перед тем, как прервать беременность, женщина должна сдать много анализов? В условиях тотальной нехватки врачей и многочасовых очередей в поликлиниках это может превратиться в настоящий квест:
Что касается последнего, если у женщины тест на коронавирус будет положительным, аборт ей позволят сделать только после выздоровления.
Судя по данным регионального департамента здравоохранения, беби-бума в Белгородской области не произошло. При этом не зашкаливает и количество абортов. По всей видимости, белгородцы подошли к режиму самоизоляции ответственно, и ожидать очереди из родильных конвертов в канун Нового года не стоит. Возможно, на ситуацию влияют такие последствия пандемии, как отсутствие работы, снижение зарплат и повышение цен, а также пугающая неопределённость в будущем.