Мать Михаила Ефремова попросила митрополита Иоанна присмотреть за сыном

Между митрополией и изолятором есть соглашение по совершению богослужений, рассказал помощник владыки в разговоре с изданием «Подъём». В этот раз в нём участвовали около 15 человек, в том числе Ефремов.
Помощник уточнил, что в храм пустили тех, кто прошёл карантин. Митрополит был знаком с матерью актёра Аллой Покровской, заметил собеседник. По его словам, она просила священнослужителя «присмотреть за Михаилом».
В октябре Мосгорсуд сократил срок наказания Ефремову на полгода — до семи с половиной лет в колонии общего режима. На данный момент актёр ждёт отправки в колонию.