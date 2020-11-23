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Мать Михаила Ефремова попросила митрополита Иоанна присмотреть за сыном

23 ноября 2020, 12:45
Фото: диакон Андрей Кураев
В интернет попали две фотографии, судя по которым осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов участвовал в молебне в храме святителя Николая Чудотворца при СИЗО № 3. Его отслужил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Между митрополией и изолятором есть соглашение по совершению богослужений, рассказал помощник владыки в разговоре с изданием «Подъём». В этот раз в нём участвовали около 15 человек, в том числе Ефремов.

Помощник уточнил, что в храм пустили тех, кто прошёл карантин. Митрополит был знаком с матерью актёра Аллой Покровской, заметил собеседник. По его словам, она просила священнослужителя «присмотреть за Михаилом».

В октябре Мосгорсуд сократил срок наказания Ефремову на полгода — до семи с половиной лет в колонии общего режима. На данный момент актёр ждёт отправки в колонию.

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