Белгородец получил от брата ножом по голове за эмоциональное прохождение игры

Вечером 21 ноября 20-летний житель Старого Оскола играл в компьютерные игры и в процессе громко и нецензурно выражался. Такое поведение не понравилось старшему брату, что в итоге привело к ссоре.
Около шести часов утра 22 ноября 30-летний подозреваемый подошёл к родственнику и ударил его ножом по голове. Предотвратить трагедию помог отец братьев.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Старшему брату вскоре предъявят обвинение, следствие будет просить суд о заключении подозреваемого под стражу.
Обстоятельства преступления устанавливают специалисты. Расследование продолжается.