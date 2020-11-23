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Белгородец получил от брата ножом по голове за эмоциональное прохождение игры

23 ноября 2020, 12:47
Фото: ИА «Бел.Ру»
Молодой человек громко ругался во время прохождения компьютерной игры, что не понравилось его старшему брату. Предотвратить трагедию смог отец белгородцев, сообщили в пресс-службе следкома.

Вечером 21 ноября 20-летний житель Старого Оскола играл в компьютерные игры и в процессе громко и нецензурно выражался. Такое поведение не понравилось старшему брату, что в итоге привело к ссоре.

Около шести часов утра 22 ноября 30-летний подозреваемый подошёл к родственнику и ударил его ножом по голове. Предотвратить трагедию помог отец братьев.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Старшему брату вскоре предъявят обвинение, следствие будет просить суд о заключении подозреваемого под стражу.

Обстоятельства преступления устанавливают специалисты. Расследование продолжается.

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