Исследование: что привело к дефициту лекарств в России

Одна из читательниц сообщила, что препарат, который выдавали её матери в поликлинике Казани, вдруг исчез из всех аптек Татарстана. Для заказа он тоже стал недоступен. Житель Сочи пожаловался на отсутствие уколов для беременных, а москвич рассказал об исчезновении гормонального препарата при аутоиммунном заболевании.