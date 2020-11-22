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Исследование: что привело к дефициту лекарств в России

22 ноября 2020, 12:35
Фото: https://pixabay.com/ru/
На фоне роста заражений коронавирусом медики и фармацевты заявили о дефиците лекарственных препаратов. При этом нехватка ощущается не только в категории препаратов от COVID-19, но и среди других лекарств.

Ранее проблему признали в правительстве, но решили глубоко не разбираться, связав её с введением маркировки лекарств. В начале ноября глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ, призванный упростить порядок работы участников фармрынка с системой мониторинга.

В разговоре с «Новыми Известиями» глава Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев назвал маркировку главной и единственной причиной коллапса. Однако дефицит наблюдался и до попытки «обелить» рынок. В опросе издания 58% респондентов заявили, что за последний год сталкивались с дефицитом даже самых необходимых лекарств.

Одна из читательниц сообщила, что препарат, который выдавали её матери в поликлинике Казани, вдруг исчез из всех аптек Татарстана. Для заказа он тоже стал недоступен. Житель Сочи пожаловался на отсутствие уколов для беременных, а москвич рассказал об исчезновении гормонального препарата при аутоиммунном заболевании.

К слову, от представителей власти звучали намёки на то, что в нехватке препаратов виноваты сами россияне. Однако издание называет одной из причин регулирование цен на список важных лекарств (ЖНВЛП).

Не секрет, что вместо оригинальных препаратов на российском рынке есть копии — дженерики. Сейчас на них приходится 63% рынка. Только в 2019 году продажи выросли на 3,8%. Средняя стоимость такого товара — 464 рубля за упаковку, что на 4,1% выше цены за 2018 год.

Эксперты отмечают, что такая динамика говорит о нехватке денег на покупку оригинальных препаратов. Однако и потребителя, и врача беспокоит одно — отсутствие прозрачной системы оценки взаимозаменяемости препаратов. По словам одного из собеседников, качество зависит от возможностей производства и качества субстанции, поэтому нельзя говорить, что все дженерики плохие.

Тем не менее отечественный фармрынок продолжает зависеть от импорта: в мае 2020 года объём такой продукции увеличился на 17%. Около 80% препаратов производится с использованием зарубежных субстанций, поставки которых за 2016-2019 годы увеличились в 2,3 раза.

Дополнительной проблемой является регулирование сферы. За рынком следят Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор, Росаккредитация и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий в качестве оператора маркировки. Это замедляет реализацию инициатив и приводит к противоречиям в регулировании.

Получается, что проблемы с дефицитом лекарств в аптеках связаны не только с ажиотажем. Правительственные постановления пока не могут навести порядок в сфере, а представители ответственных ведомств предпочитают игнорировать вопросы.

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