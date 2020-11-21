Угроза диспансеризации и новые жертвы инфекции: итоги субботы

Новую инфекцию подхватил бывший главный врач главного ковид-госпиталя в Белгородской области Антон Бондарев. Об этом он лично сообщил в своём аккаунте в Instagram. Бондарев рассказал, что ранее в его крови обнаружили антитела к новой коронавирусной инфекции, которых было немного, поэтому никаких симптомов болезни не было. Но инфекция его настигла. Вчера, 20 ноября, Бондарев чувствовал сильную слабость, озноб и ломоту в теле. Результата теста на коронавирус пока у него нет.
В Белгородской области могут приостановить диспансеризацию и профосмотры. Это может произойти, если эпидситуация в регионе ухудшится. Пока, как сообщила заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, полностью отложить эти процедуры в тех условиях, которые есть сейчас, неверно. По её мнению, нельзя забывать о том, что люди болеют и другими болезнями. Поэтому в настоящее время диспансеризация и профосмотры проходят, но с соблюдением требований эпидемиологов.
В Белгородской области ещё три человека умерли от COVID-19. Число летальных исходов в регионе увеличилось до 86. Среди умерших 60-летняя жительница Волоконовского района, 72-летний житель Яковлевского горокруга и 56-летний белгородец. Два пациента лечились в горбольнице № 2, а один — в детской областной клинической больнице. Всего за последние сутки коронавирус обнаружили у 163 человек. Общее число заражённых достигло 14702. Больше всего заболевших медики обнаружили в Белгороде — 44 человека.