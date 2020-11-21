Угроза диспансеризации и новые жертвы инфекции: итоги субботы

В Белгородской области могут приостановить диспансеризацию и профосмотры. Это может произойти, если эпидситуация в регионе ухудшится. Пока, как сообщила заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, полностью отложить эти процедуры в тех условиях, которые есть сейчас, неверно. По её мнению, нельзя забывать о том, что люди болеют и другими болезнями. Поэтому в настоящее время диспансеризация и профосмотры проходят, но с соблюдением требований эпидемиологов.