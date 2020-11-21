Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал фото с Ефремовым

Как сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии, вчера, 20 ноября, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн побывал в следственном изоляторе. Там он отслужил молебен о болеющих в храме святителя Николая Чудотворца, а затем исповедовал и причастил осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.