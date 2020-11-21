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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал фото с Ефремовым

21 ноября 2020, 14:41
Фото: диакон Андрей Кураев
Вчера, 20 ноября, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил СИЗО № 3 в Белгороде. Он отслужил молебен о болеющих в храме святителя Николая Чудотворца, исповедовал заключённых и сделал фото с Михаилом Ефремовым.

Как сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии, вчера, 20 ноября, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн побывал в следственном изоляторе. Там он отслужил молебен о болеющих в храме святителя Николая Чудотворца, а затем исповедовал и причастил осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.

После завершения богослужения митрополит окропил помещения святой водой и подарил начальнику СИЗО-3 телевизор для нужд учреждения.

Что касается фото с заключённым Михаилом Ефремовым, на сайте митрополии его нет. Но снимок разместил в Сети диакон Андрей Кураев. Он также добавил, что «ковид, перенесённый митрополитом вследствие недостаточной эффективности колокольного звона, изрядно состарил главного миссионера».

Фото: диакон Андрей Кураев

Напомним, Ефремова суд приговорил к семи с половиной годам за смертельное ДТП. Сейчас народный артист пытается наладить отношения с семьёй пострадавшего. Он извинился перед родственниками погибшего, выплатил им компенсацию в размере 3 млн рублей и 111 000 рублей за похороны.

В настоящее время артист находится в СИЗО № 3 в Белгороде. Отбывать наказание он будет в колонии в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Кокорин и Мамаев.

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