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В Белгородской области наращивают мощности по охвату тестирования на COVID-19

20 ноября 2020, 07:11
Фото: pixabay.com
В регионе будут увеличивать количество проводимых тестов на коронавирус. Согласно новым санитарным правилам необходимая планка по тестированию в России увеличена до 200 на 100 тысяч населения. В регионе показатель составляет 292 на 100 тысяч населения.

По словам главного санитарного врача Белгородской области Елены Оглезневой, региональные эпидемиологи фиксируют много жалоб и обращений от населения о том, что результат ПЦР-диагностики они получают несвоевременно.

Согласно новым санитарным правилам, которые утвердили на федеральном уровне, необходимая планка по тестированию должна составлять 200 на 100 тысяч населения. Ранее показатель был 150 на 100 тысяч населения в любом регионе.

Как отметила Оглезнева, в Белгородской области в максимальные пиковые дни нагрузки региональные показатели достигали 311 на 100 тысяч населения. В настоящее время цифра держится в пределах 292.

Сегодняшний критерий — 200 на 100 тысяч. Через две недели он будет уже переработан до 250, и все субъекты должны будут достигать этого показателя.Елена Оглезнева

В Белгородской области не собираются останавливаться на объёмах сегодняшнего тестирования и планируют наращивать лабораторные мощности. Так, со следующей недели дополнительные лабораторные площадки появятся в Старом Осколе и Губкине.

Напомним, в Белгородской области сократили сроки получения ПЦР-тестов. Теперь норма составляет 48 часов от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения результатов пациентом.

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