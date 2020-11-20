Среди фальсификата в Белгородской области лидирует сливочное масло

С начала 2020 года в Белгородской области зарегистрировали более 100 случаев фальсификата среди молочной продукции. В продуктах выявляли жиры немолочного происхождения, сухое молоко, консерванты.
Лидером в антирейтинге остаётся сливочное масло: с начала года специалисты нашли 43 пробы с несоответствиями. Продукты в Белгородскую область привезли из Курской, Московской, Ивановской, Брянской, Свердловской областей и Ставропольского края.
На втором месте по фальсификату сыр — 25 проб. Исследованные образцы произвели в Московской, Брянской, Омской областях и в Татарстане.
Кроме этого, нарушения нашли в 18 пробах питьевого молока из Липецкой, Московской, Ростовской, Кемеровской областей и Ставропольского края.