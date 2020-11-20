Михаил Ефремов рассчитался с семьёй мужчины, который погиб в ДТП с его участием

Михаил Ефремов, которого осудили на семь с половиной лет за смертельное ДТП, движется в сторону примирения с семьёй пострадавшего. Актёр в письменном виде извинился перед родственниками умершего, выплатил им компенсацию в размере 3 млн рублей и 111 000 рублей за похороны. Таким образом, долги Михаила перед семьёй Сергея Захарова закрыты.