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Михаил Ефремов рассчитался с семьёй мужчины, который погиб в ДТП с его участием

20 ноября 2020, 14:47
Фото: ИА "Бел.Ру"
деньги
Народный артист выплатил родственникам не только компенсацию, но и покрыл расходы на похороны, которые обошлись в 111 000 рублей. Дело идёт к примирению сторон.

Михаил Ефремов, которого осудили на семь с половиной лет за смертельное ДТП, движется в сторону примирения с семьёй пострадавшего. Актёр в письменном виде извинился перед родственниками умершего, выплатил им компенсацию в размере 3 млн рублей и 111 000 рублей за похороны. Таким образом, долги Михаила перед семьёй Сергея Захарова закрыты.

Основную роль в процессе переговоров и примирения сыграл новый адвокат народного артиста Александр Алешкин, который успешно провёл встречи с представителем семьи погибшего. Кроме денежных моментов, решили и другие: например, Ефремов признал гражданскую жену погибшего Ирину Стерхову пострадавшей.

Отдельные источники сообщают, что в связи с примирением семья Захарова собралась просить Путина о смягчении приговора Ефремову или вовсе замены его на условный срок.

Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки. Александр Алешкин, адвокат Михаила Ефремова

Напомним, сейчас Михаил Ефремов будет отбывать срок в колонии в Белгородской области, где сидели скандально знаменитые футболисты Кокорин и Мамаев. Артист отпраздновал свой день рождения в белгородском СИЗО.

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#Новости#ДТП#Компенсация#Деньги#Ефремов#Общество
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