Михаил Ефремов рассчитался с семьёй мужчины, который погиб в ДТП с его участием

Михаил Ефремов, которого осудили на семь с половиной лет за смертельное ДТП, движется в сторону примирения с семьёй пострадавшего. Актёр в письменном виде извинился перед родственниками умершего, выплатил им компенсацию в размере 3 млн рублей и 111 000 рублей за похороны. Таким образом, долги Михаила перед семьёй Сергея Захарова закрыты.
Основную роль в процессе переговоров и примирения сыграл новый адвокат народного артиста Александр Алешкин, который успешно провёл встречи с представителем семьи погибшего. Кроме денежных моментов, решили и другие: например, Ефремов признал гражданскую жену погибшего Ирину Стерхову пострадавшей.
Отдельные источники сообщают, что в связи с примирением семья Захарова собралась просить Путина о смягчении приговора Ефремову или вовсе замены его на условный срок.
Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки. Александр Алешкин, адвокат Михаила Ефремова
Напомним, сейчас Михаил Ефремов будет отбывать срок в колонии в Белгородской области, где сидели скандально знаменитые футболисты Кокорин и Мамаев. Артист отпраздновал свой день рождения в белгородском СИЗО.