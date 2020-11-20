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ЕР предложила ввести льготы для поездок на такси для медиков

20 ноября 2020, 15:06
Фото: er.ru
В партии «Единая Россия» предложили сделать бесплатными звонки в ковид-центры, а также ввести спецтарифы в такси для медицинских работников. Этот набор дополнительных мер должен вступить в действие в скором времени.

Как пишет Nashgorod, партия планирует добиться льготных поездок в такси для медработников. Переговоры на эту тему уже ведутся с перевозчиками и операторами.

«Врачи оказывают помощь населению, но и сами, совершенно точно, тоже нуждаются в поддержке. Я думаю, что это будет справедливым и верным решением», – заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В процессе совещания с членами правительства, состоявшегося на текущей неделе, президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, как важно решить проблему доступности медицинской помощи в регионах. Тогда глава государства выдал несколько поручений, часть из них взялась реализовать "Единая Россия". Среди прочего депутаты договорились с Минцифры и предприятиями, предоставляющими услуги связи, о бесплатных звонках в ковид-госпитали и центры волонтерства. Для этого следует подготовить реестр номеров, которые смогут использовать простые граждане и компании связи во всех российских регионах.

Также партия выдвинула инициативу о предоставлении 30 регионам дополнительных денег на внедрение системы экстренных вызовов по номеру 112.

А если возникнет такая потребность, депутаты готовы в короткие сроки внести дополнения в законодательство - для расширения возможностей использования телемедицины.

«В регионах нужно задействовать возможности, которые есть в наличии. А также следует принять различные дополнительные меры с целью расширить эту работу», — подвел итог Андрей Турчак.

Напомним, ЕР организовала центры волонтерства в каждом регионе России. Как сообщает сайт ER.ru, за период эпидемии коронавируса депутатам удалось собрать больше 500 миллионов рублей членских взносов и добровольных пожертвований, чтобы помочь данными средствами регионам, пострадавшим более других. Часть этих денег была пущена на приобретение десяти тысяч защитных костюмов для медиков и десяти реанимобилей. Еще «Единая Россия» направила больницам во всех регионах 200 легковых транспортных средств.

“В Белгороде продолжает работу волонтёрский центр партии. Объём помощи в медучреждения поступает весьма существенный, в том числе от депутатов областной и Государственной думы, земских депутатов. Волонтёры продолжают оказывать адресную поддержку гражданам. Вклад наших активистов отметили на федеральном уровне. В регион уже поступили медали от президента за вклад в борьбу с пандемией, а также грамоты и благодарности от председателя партии за личный вклад в борьбу с пандемией”, - сказала Наталия Полуянова, секретарь РО партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Белгородской областной думы.

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