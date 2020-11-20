ЕР предложила ввести льготы для поездок на такси для медиков

В процессе совещания с членами правительства, состоявшегося на текущей неделе, президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, как важно решить проблему доступности медицинской помощи в регионах. Тогда глава государства выдал несколько поручений, часть из них взялась реализовать "Единая Россия". Среди прочего депутаты договорились с Минцифры и предприятиями, предоставляющими услуги связи, о бесплатных звонках в ковид-госпитали и центры волонтерства. Для этого следует подготовить реестр номеров, которые смогут использовать простые граждане и компании связи во всех российских регионах.