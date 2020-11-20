Белгородцы установили в сентябре ипотечный рекорд

За три месяца белгородцы оформили 4750 договоров. Средняя сумма одного кредита в сентябре составила 2,1 млн рублей, что на 500 тыс. ниже общероссийского показателя. Зато она превысила прошлогодний по региону, который составлял 1,9 млн, отметили в областном отделении Банка России.
В категории долевого строительства с июля по сентябрь выдано более 1 тыс. кредитов на 2,9 млрд рублей — втрое больше, чем за тот же период 2019 года. Белгородцы открыли 200 новых эскроу-счетов на 600 млн. Общая сумма жилищных кредитов за третий квартал превысила 10 млрд рублей.
В сентябре средняя ставка по ипотеке в Белгородской области составила 7,1%, что оказалось одним из самых низких показателей по стране. За счёт господдержки значение за год потеряло 2,6%.