Белгородец может лишиться прав за три проезда на красный свет

Согласно информации ведомства, белгородские госавтоинспекторы нашли водителя, который трижды проехал на красный свет. Правонарушение правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.
Как выяснили сотрудники ведомства, 21-летний не работающий белгородец за рулём Renault трижды проехал на красный свет на пр. Б. Хмельницкого.
Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. За повторный проступок в отношении него правоохранители составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ.
Так, молодому человеку грозит штраф 5000 рублей или лишение прав. Окончательное решение примет суд.