Белгородец может лишиться прав за три проезда на красный свет

В Белгороде правоохранители обнаружили водителя, который трижды проехал на красный свет в центре города. Это не первый проступок молодого человека. За повторное нарушение ему грозит штраф или лишение прав, сообщили в региональном управлении МВД.

Согласно информации ведомства, белгородские госавтоинспекторы нашли водителя, который трижды проехал на красный свет. Правонарушение правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Как выяснили сотрудники ведомства, 21-летний не работающий белгородец за рулём Renault трижды проехал на красный свет на пр. Б. Хмельницкого. Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. За повторный проступок в отношении него правоохранители составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ. Так, молодому человеку грозит штраф 5000 рублей или лишение прав. Окончательное решение примет суд. Материалы по теме В авариях в Белгородской области пострадали пешеходы, водитель и велосипедист Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении со следовавшим до Белгорода автобусом Новый прибор поможет выявлять пьяных водителей мгновенно