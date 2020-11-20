Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец может лишиться прав за три проезда на красный свет

20 ноября 2020, 08:19
Фото: ИА "БелРу"
В Белгороде правоохранители обнаружили водителя, который трижды проехал на красный свет в центре города. Это не первый проступок молодого человека. За повторное нарушение ему грозит штраф или лишение прав, сообщили в региональном управлении МВД.

Согласно информации ведомства, белгородские госавтоинспекторы нашли водителя, который трижды проехал на красный свет. Правонарушение правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Как выяснили сотрудники ведомства, 21-летний не работающий белгородец за рулём Renault трижды проехал на красный свет на пр. Б. Хмельницкого.

Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. За повторный проступок в отношении него правоохранители составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ.

Так, молодому человеку грозит штраф 5000 рублей или лишение прав. Окончательное решение примет суд.

Материалы по теме
В авариях в Белгородской области пострадали пешеходы, водитель и велосипедистВодитель иномарки погиб в лобовом столкновении со следовавшим до Белгорода автобусомНовый прибор поможет выявлять пьяных водителей мгновенно
#Новости#Штраф#Умвд по белгородской области#Гибдд#Нарушитель#Водитель#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18