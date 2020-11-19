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В белгородском УФСИН рассказали о возможностях Ефремова в колонии

19 ноября 2020, 11:39
Фото: Бел.Ру
Глава управления ФСИН по Белгородской области Игорь Видашев рассказал, что ждёт Михаила Ефремова в колонии. Пока же актёр находится на карантине в СИЗО № 3 областного центра.

По словам Видашева, в исправительных учреждениях не запрещается открывать кружки по интересам — это положительно влияет на других заключённых. При желании Ефремов может основать «целый театр» в колонии, заявил руководитель управления в интервью «МК».

Нагружать тяжёлой работой актёра не планируют. Видашев отметил, что сначала он попадёт в обычный отряд, а вопрос перевода зависит от поведения, возраста и состояния здоровья.

Авария с участием Ефремова произошла на Садовом кольце в Москве 8 июня. Его автомобиль врезался во встречный фургон, водитель которого погиб. Позже экспертиза показала, что актёр сел за руль в нетрезвом виде. В крови нашли следы наркотиков.

Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии. Наказание Ефремов будет отбывать в Белгородской области.

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