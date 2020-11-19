В белгородском УФСИН рассказали о возможностях Ефремова в колонии

По словам Видашева, в исправительных учреждениях не запрещается открывать кружки по интересам — это положительно влияет на других заключённых. При желании Ефремов может основать «целый театр» в колонии, заявил руководитель управления в интервью «МК».
Нагружать тяжёлой работой актёра не планируют. Видашев отметил, что сначала он попадёт в обычный отряд, а вопрос перевода зависит от поведения, возраста и состояния здоровья.
Авария с участием Ефремова произошла на Садовом кольце в Москве 8 июня. Его автомобиль врезался во встречный фургон, водитель которого погиб. Позже экспертиза показала, что актёр сел за руль в нетрезвом виде. В крови нашли следы наркотиков.
Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии. Наказание Ефремов будет отбывать в Белгородской области.