Станислав Садальский назвал дамой лёгкого поведения продюсера шоу «Голос» Аксюту

Иск Первого канала пока не принят к производству, однако телеканал серьёзно настроен и намерен защищать свою деловую репутацию. Посягнули на неё, по мнению истца, музыкальный критик Сергей Соседов, а также актёр и популярный телеведущий Станислав Садальский. Помимо них ответчиками выступают АО «Москва Медиа», ООО «ФАН» и партия «Коммунисты России».
«Коммунисты» требуют закрытия шоу и усовершенствования схемы отбора конкурсантов, чтобы имели возможность поучаствовать все, а не только дети богатых родителей. Соседов уверен, что программа идёт не в прямом эфире и её корректируют, а Садальский и вовсе опубликовал фото участницы (дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале) и заявил, что это вторая «дочка Алсу», имея в виду скандал с победой Микеллы Абрамовой. Девочку-участницу он назвал «глупенькой» и заявил, что её выбрали, «потому что не жалко кинуть на амбразуру», а она наивно думает, что вся шумиха — из-за её таланта.
Когда же Садальский узнал об иске, в своём аккаунте Instagram опубликовал очередной пост. В нём актёр посмеялся над действиями Первого канала, заявил, что порочить у них уже нечего, и назвал Юрия Аксюту — продюсера «Голоса» «дамой лёгкого поведения, которая клянётся, что до сих пор девственница».
Да боже ж ты мой, какие страсти! Руководитель некогда популярного канала считает, что эта троица порочит деловую репутацию <…> Что там у Аксюты ещё опорочить можно⁉️ <…> Юрий Аксюта — это как дама лёгкого поведения, которая клянётся, что до сих пор девственница <…> Мои адвокаты Евгений Резник и Тимофей Гриднев, при честном (естественно) судействе, разобьют голословные обвинения в три секунды.Станислав Садальский