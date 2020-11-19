Станислав Садальский назвал дамой лёгкого поведения продюсера шоу «Голос» Аксюту

«Коммунисты» требуют закрытия шоу и усовершенствования схемы отбора конкурсантов, чтобы имели возможность поучаствовать все, а не только дети богатых родителей. Соседов уверен, что программа идёт не в прямом эфире и её корректируют, а Садальский и вовсе опубликовал фото участницы (дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале) и заявил, что это вторая «дочка Алсу», имея в виду скандал с победой Микеллы Абрамовой. Девочку-участницу он назвал «глупенькой» и заявил, что её выбрали, «потому что не жалко кинуть на амбразуру», а она наивно думает, что вся шумиха — из-за её таланта.