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Порядок выплаты больничных и пособий матерям поменяют

19 ноября 2020, 12:12
Фото: Бел.Ру
Российские власти планируют изменить порядок выплаты больничных и декретных. С 2022 года эти деньги будут брать напрямую из Фонда соцстрахования.

Такое заявление сделал премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина, трансляцию которого вела «Россия 24». По его словам, пособия будут оформляться автоматически, а основанием станет электронный листок нетрудоспособности.

С 2022 года не потребуется писать заявлений, тогда как сейчас сотрудники должны предоставить в компанию больничный от врача. Работодатель выплачивает пособие по болезни или травме первые три дня, а с четвёртого используются средства ФСС.

Выплаты матерям состоят из пособия по беременности и родам, а также уходу за ребёнком. В первом случае застрахованные женщины получают деньги за весь период, во втором — 40% от среднего заработка до достижения ребёнком полутора лет.

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#Новости#Выплаты#Пособия#Общество
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