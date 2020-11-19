Порядок выплаты больничных и пособий матерям поменяют

Такое заявление сделал премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина, трансляцию которого вела «Россия 24». По его словам, пособия будут оформляться автоматически, а основанием станет электронный листок нетрудоспособности.
С 2022 года не потребуется писать заявлений, тогда как сейчас сотрудники должны предоставить в компанию больничный от врача. Работодатель выплачивает пособие по болезни или травме первые три дня, а с четвёртого используются средства ФСС.
Выплаты матерям состоят из пособия по беременности и родам, а также уходу за ребёнком. В первом случае застрахованные женщины получают деньги за весь период, во втором — 40% от среднего заработка до достижения ребёнком полутора лет.