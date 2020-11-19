Евгений Тищенко обошёл Мурата Гассиева в рейтинге WBO

На счету Тищенко восемь побед в восьми поединках на профессиональном ринге. Обновлённый рейтинг учитывает последний победный бой российского бойца против британца Джона МакКаллума на турнире Promotions в ноябре.
Тищенко отправил оппонента в нокаут ударом в печень и стал обладателем титула WBO European. К тому же, белгородец обошёл в рейтинге экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева.
Тищенко начал профессиональную карьеру в 2018 году. За два года он выиграл восемь боёв, из которых шесть — досрочно. Боксёр занимает восьмое место в рейтинге IBF.