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Евгений Тищенко обошёл Мурата Гассиева в рейтинге WBO

19 ноября 2020, 13:17
Фото: RCC Boxing Promotions
Олимпийский чемпион из Белгорода вошёл в пятёрку сильнейших в весе до 90,7 кг, заняв четвёртую строчку рейтинга, сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

На счету Тищенко восемь побед в восьми поединках на профессиональном ринге. Обновлённый рейтинг учитывает последний победный бой российского бойца против британца Джона МакКаллума на турнире Promotions в ноябре.

Тищенко отправил оппонента в нокаут ударом в печень и стал обладателем титула WBO European. К тому же, белгородец обошёл в рейтинге экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева.

Тищенко начал профессиональную карьеру в 2018 году. За два года он выиграл восемь боёв, из которых шесть — досрочно. Боксёр занимает восьмое место в рейтинге IBF.

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