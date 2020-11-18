Пациентов с ковидом могут выписывать из до получения отрицательного анализа

Речь идет о том, что согласно этому пункту, выписка пациента из стационара для продолжения амбулаторного лечения осуществляется и до получения отрицательного результата. Исключение составляют пациенты-жильцы коммуналок, общежитий, соцучреждениях хостелах и гостиницах.