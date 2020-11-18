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Пациентов с ковидом могут выписывать из до получения отрицательного анализа

18 ноября 2020, 09:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В постановлении Роспотребнадзора, разрешающем выписку при первом отрицательном тесте на COVID-19, есть упущенный, но достаточно важный пункт.

Речь идет о том, что согласно этому пункту, выписка пациента из стационара для продолжения амбулаторного лечения осуществляется и до получения отрицательного результата. Исключение составляют пациенты-жильцы коммуналок, общежитий, соцучреждениях хостелах и гостиницах.

Авторы телеграм-канала Мейстер пишут, «При отсутствии мест для больных, действительно нуждающихся в госпитализации, не является разумным держать в больнице пациентов, идущих на поправку. Уменьшение нагрузки на механизм посредством выздоравливающих пациентов – хорошая идея».

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