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На Богданке в Белгороде «шестёрка» подрезала автобус

18 ноября 2020, 13:11
Фото: кадр из видео
Авария произошла 18 ноября в 13:59. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде, в районе поворота на проспект Славы, днём 18 ноября столкнулись ВАЗ-2106 и маршрутный автобус. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что автомобилист подрезал автобус.

Утром в Белгороде произошло ещё одно ДТП. На пересечении улицы Волчанской и Михайловского шоссе столкнулись Nissan X-Trail и «Яндекс.Такси» Renault Logan. Последний автомобиль перекрыл полосу в сторону БГТУ им. В. Г. Шухова. На месте аварии образовался затор.

Напомним, что в октябре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло две аварии с участием автобусов. В одном случае Nissan Almera с логотипом «Яндекс.Такси» столкнулся с автобусом ПАЗ. Обошлось без пострадавших. Другое ДТП произошло на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенской: маршрутный автобус смял подрезавшую его иномарку Mazda.

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