На Богданке в Белгороде «шестёрка» подрезала автобус

Напомним, что в октябре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло две аварии с участием автобусов. В одном случае Nissan Almera с логотипом «Яндекс.Такси» столкнулся с автобусом ПАЗ. Обошлось без пострадавших. Другое ДТП произошло на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенской: маршрутный автобус смял подрезавшую его иномарку Mazda.