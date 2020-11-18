На Богданке в Белгороде «шестёрка» подрезала автобус

На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде, в районе поворота на проспект Славы, днём 18 ноября столкнулись ВАЗ-2106 и маршрутный автобус. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что автомобилист подрезал автобус.
Утром в Белгороде произошло ещё одно ДТП. На пересечении улицы Волчанской и Михайловского шоссе столкнулись Nissan X-Trail и «Яндекс.Такси» Renault Logan. Последний автомобиль перекрыл полосу в сторону БГТУ им. В. Г. Шухова. На месте аварии образовался затор.
Напомним, что в октябре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло две аварии с участием автобусов. В одном случае Nissan Almera с логотипом «Яндекс.Такси» столкнулся с автобусом ПАЗ. Обошлось без пострадавших. Другое ДТП произошло на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенской: маршрутный автобус смял подрезавшую его иномарку Mazda.