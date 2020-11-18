Команда Уфы победила в финале диспутного клуба «Дебатл»

Тема диспута звучала как «Нужны ли длинные каникулы в январе». Омск представлял точку зрения, что 10 дней праздников — губительная практика для экономики и общества. Команда из Башкирии защищала мнение, что длительный отдых является принятой традицией и необходим для восстановления сил, путешествий и встреч с близкими.
Напомним: та или иная позиция, которую отстаивают участники «Дебатла», может не совпадать с их личным мнением. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения.
Андрей Бем в программном выступлении первого раунда выдвинул неожиданную идею: распределить эту десятидневку на другие дни государственных праздников — с 1 по 3 января и Рождество оставить выходными, дни с 4 по 6-е перенести ко Дню России 12 июня, а остальные дни выпадут на обычные недельные выходные.
Также он процитировал оценки о потерях экономики за каникулы по 15 млрд рублей ежедневно.
«В Уфе достраивают с 2007 года соборную мечеть „Ар-Рахим“, её можно было бы уже достроить трижды за 15 миллиардов. А в Омске аэропорт „Фёдоровка“ можно было достроить за два дня новогодних праздников», — привёл яркие примеры капитан Омска.
Кроме того, по его словам, прерывание налаженных циклов в бизнесе тоже ведёт в итоге к значительным финансовым потерям. Что касается социальных аспектов, статистика свидетельствует о резком росте потребления алкоголя, количества насильственных преступлений, квартирных краж, угонов автомобилей в этот период. Простые россияне попадают в финансовую яму, затрачивая деньги на праздники и переплачивая за ряд услуг, резко дорожающих в новогодний период (авиабилеты и пр.).
Оскар Лютов отметил важность новогодних торжеств для улучшения семейного климата:
«Эти праздники общие для всех, отдыхает вся страна. Не нужно подстраивать свои отпуска, чтобы встретиться с дальними родственниками, близкими друзьями. Для многих жителей страны это единственная возможность, чтобы встретиться и в спокойной обстановке поговорить».
Капитан Уфы подчеркнул, что на этот период также приходится конец второй четверти в школах, это спасение для родителей, которым не надо заморачиваться, с кем оставить ребёнка, а можно, напротив, отмечать всем вместе и провести активный отдых.
«Зима — постоянный недостаток витаминов и солнечного света, производительность очень сильно падает. В этот самый тяжёлый период человеку физиологически необходимо отдохнуть», — аргументировал Оскар Лютов, отметив, что, по данным исследований, январь является самым слабым месяцем в экономике независимо от праздников. Наконец, в период пандемии дополнительные нерабочие дни смогут уменьшить опасность заражения.
Во втором раунде командам пришлось отвечать на вопросы ведущего. Уфе, к примеру, нужно было найти обоснованный ответ, почему нельзя отменить новогодние праздники, ведь ранее безболезненно были убраны и другие, казалось бы, привычные всем даты. Омску достался каверзный вопрос, не отразится ли отмена традиционных каникул на семейных ценностях россиян, которые привыкли эти дни проводить с родными.
В завершающей фазе командам было необходимо своими вопросами испытать на прочность аргументы соперника. Так, участники из Омска поинтересовались, почему в интересах дачников, которые имеют свои предпочтения по времяпровождению, нельзя увеличить количество выходных в летний период, ведь работать на земле — это тоже одна из традиций. Уфимская команда задала вопрос, откуда оппоненты взяли данные, что россияне не одобряют длительные каникулы.
Арбитры по итогу игры посчитали более убедительным выступление Уфы — 55 баллов против 50 у Омска. За аргументацию команды набрали соответственно 18 и 17 баллов, за полемику — 18 и 16 баллов и артистизм — 19 и 17 баллов. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий журналиста, члена общественной палаты Нижнего Новгорода Андрея Вовка) и здесь (комментарий главного редактора сетевого издания Fonar.TV Андрея Маслова).
Таким образом, команда из Башкирии стала победителем первого сезона диспутного клуба «Дебатл».