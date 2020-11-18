Команда Уфы победила в финале диспутного клуба «Дебатл»

Во втором раунде командам пришлось отвечать на вопросы ведущего. Уфе, к примеру, нужно было найти обоснованный ответ, почему нельзя отменить новогодние праздники, ведь ранее безболезненно были убраны и другие, казалось бы, привычные всем даты. Омску достался каверзный вопрос, не отразится ли отмена традиционных каникул на семейных ценностях россиян, которые привыкли эти дни проводить с родными.