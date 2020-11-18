Белгородка ответила перед судом за спущенную на подбородок маску

На заседании женщина признала, что спустила на подбородок средство индивидуальной защиты. Эти действия суд квалифицировал как невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности и ограничился предупреждением, сообщила пресс-служба.
В Красногвардейском районном суде аналогичное решение вынесено в отношении предпринимателя из села Никитовка. При реализации товаров он не обеспечил контроль за использованием персоналом масок, перчаток и антисептиков.
Однако житель Старого Оскола получил штраф и пять суток ареста за отказ использовать маску в магазине. Мужчина устроил скандал, чем доставил дискомфорт покупателям и персоналу торговой точки.