Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородка ответила перед судом за спущенную на подбородок маску

18 ноября 2020, 12:17
Фото: Бел.Ру
В Грайворонском районном суде вынесли решение по административному материалу, составленному в отношении жительницы городского округа. В октябре её заметили в магазине без маски.

На заседании женщина признала, что спустила на подбородок средство индивидуальной защиты. Эти действия суд квалифицировал как невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности и ограничился предупреждением, сообщила пресс-служба.

В Красногвардейском районном суде аналогичное решение вынесено в отношении предпринимателя из села Никитовка. При реализации товаров он не обеспечил контроль за использованием персоналом масок, перчаток и антисептиков.

Однако житель Старого Оскола получил штраф и пять суток ареста за отказ использовать маску в магазине. Мужчина устроил скандал, чем доставил дискомфорт покупателям и персоналу торговой точки.

Материалы по теме
Белгородка оспорила штраф в 10 тысяч рублей за посещение магазина без маскиМаршрутчиков без маски в Белгороде будут увольнять за повторные нарушенияВ Белгородской области директора магазина оштрафовали за посетителя без маски
#Новости#Штраф#Маска#Суд#Масочный режим#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18