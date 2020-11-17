Владимир Солодов объявил в бизнес-школе СКОЛКОВО о конкурсе на пост министра Камчатки

Солодов подчеркнул, что выбиться в госслужащие на Камчатке можно через кадровый отбор. Конкурс на пост министра начнется уже в ближайшее время, пишет kamchatinfo.com.
Правительство Камчатского края пытается задействовать в решении проблем региона и самих жителей полуострова. Для очистки города от брошенных покрышек людям предлагают приносить их в государственные спецприемники за 100 рублей. Таким образом уже удалось собрать свыше 228 тонн автомобильных шин и решить проблему захламления населенного пункта.
В регионе выстраивают устойчивую экономическую систему, которая не будет базироваться на исчерпаемых ресурсах. Деньги вкладывают в туристическую, логистическую, торговую и рыболовную отрасли.
Затронув проблему экологии, Солодов напомнил об инциденте «с красным заливом». Речь идет о случае, когда в прибрежной зоне Тихого океана массово погибло много местной флоры и фауны. Губернатор пожаловался, что граждане не замечают тот вред, который наносит экосистеме общее человеческое участие. Последнее способно запустить цепочку биологических связей, но россияне хотят винить во всем исключительно отдельные фирмы. Тут надо искать первопричину. Такой подход позволит в будущем не допустить повторения экологических бедствий.
На данный момент Камчатский край — это экстремальный туризм. Хочется, чтобы регион стал местом, где люди меняют свое сознание, учась думать экологично, пояснил Солодов.
Развивать торговлю тоже станут с азов. Уроки о предпринимательстве начнут читать сначала в колледжах, а потом и в школах. Не останется без внимания и инфраструктура. В регионе благоустроят общественные пространства. Например, в Петропавловске-Камчатском построят смотровую площадку.
На Камчатке начинают реализовываться планы по развитию логистики. Так, при помощи серьезного инвестора начались работы по обновлению регионального аэропорта. Команда губернатора подготавливает проект по развитию городской среды в рамках учебы на программе Master of Public Administration в бизнес-школе «Сколково».
Владимир Солодов, мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин и советник губернатора по вопросам туризма и экологии Екатерина Емец также приняли участие в видеоконференции. Все они выпускники бизнес-школы «Сколково».