Владимир Солодов объявил в бизнес-школе СКОЛКОВО о конкурсе на пост министра Камчатки

Затронув проблему экологии, Солодов напомнил об инциденте «с красным заливом». Речь идет о случае, когда в прибрежной зоне Тихого океана массово погибло много местной флоры и фауны. Губернатор пожаловался, что граждане не замечают тот вред, который наносит экосистеме общее человеческое участие. Последнее способно запустить цепочку биологических связей, но россияне хотят винить во всем исключительно отдельные фирмы. Тут надо искать первопричину. Такой подход позволит в будущем не допустить повторения экологических бедствий.