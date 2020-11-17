Вирусные праздники: как Белгородская область будет встречать Новый год?

Работают и гостинично-ресторанные комплексы. Поэтому часть белгородцев, которые не хотят провести предпраздничные дни в суете и шумной компании, отдают предпочтение загородному уединению. Но, как и стоило ожидать, начиная с декабря цены на одни и те же услуги, пусть даже незначительно, но ползут вверх. К примеру, стоимость банкетного зала в одном из пригородных гостинично-ресторанных комплексов составляет 5000 рублей, но при бронировании его на декабрь цена возрастает уже до 6000 рублей. На вопрос, почему такая разница в цене, ответ один: «Это же время новогодних праздников».