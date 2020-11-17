Вирусные праздники: как Белгородская область будет встречать Новый год?

Визитная карточка наступления Нового года практически в каждой белгородской организации — новогодний корпоратив. Но в этом году из-за неблагополучной эпидситуации в области застолье без галстуков под угрозой срыва.
В конце октября региональное управление Роспотребнадзора уже порекомендовало белгородским работодателям воздержаться от проведения корпоративов. По данным ведомства, торжественные и корпоративные мероприятия необходимо перенести, пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области кардинально не изменится.
Но это лишь рекомендации. Прямого запрета на проведение праздничных мероприятий нет. Поэтому, следуя логике некоторых предпринимателей, всё, что не запрещено — разрешено. Как следствие — масса предложений со стороны гостинично-ресторанного бизнеса. И если практически по всей стране работа общепитов в вечернее время уже под запретом, в Белгородской области эпидемиологи закрыли только ночные дискотеки, ночные клубы и караоке.
Поэтому множество ресторанов ещё в середине октября начали предлагать белгородцам различные варианты проведения новогодних корпоративов. К примеру, ресторан «Белогорье» с 15 декабря предлагает гостям программу «Круиз без виз». Ещё один белгородский ресторан «Солома» готов подготовить для гостей новогодний корпоративный ужин с Дедом Морозом и Снегурочкой. А вот в пивном ресторане «Ale House» журналистам ИА «Бел.Ру» ответили, что в заведении будут проводить Новый год, если ничего не изменится, и предложили, несмотря на неопределённость, сделать заказ, «а там видно будет». В целом средняя стоимость новогоднего корпоратива с одного человека составляет 3000 рублей. В новогоднюю ночь цена немного выше — 4500 рублей.
Работают и гостинично-ресторанные комплексы. Поэтому часть белгородцев, которые не хотят провести предпраздничные дни в суете и шумной компании, отдают предпочтение загородному уединению. Но, как и стоило ожидать, начиная с декабря цены на одни и те же услуги, пусть даже незначительно, но ползут вверх. К примеру, стоимость банкетного зала в одном из пригородных гостинично-ресторанных комплексов составляет 5000 рублей, но при бронировании его на декабрь цена возрастает уже до 6000 рублей. На вопрос, почему такая разница в цене, ответ один: «Это же время новогодних праздников».
Тем не менее, как отмечает руководитель event-агентства «Карабас» Олег Венкин, разница между спросом на проведение новогодних корпоративов и детских праздников в прошлом и текущим году, безусловно, ощущается.
Касаемо корпоративов многие боятся принимать решение по раннему бронированию, так как присутствует риск введения ограничений, такая же ситуация и с детскими праздниками. Органы власти не вводят запрет, но активно рекомендуют не праздновать новогодние праздники. Как следствие, эти рекомендации отражаются на спросе. К сожалению, обстоятельства пандемии не провоцируют рост спроса на праздничные услуги.Олег Венкин, руководитель event-агентства «Карабас»
Что касается детских развлечений, в качестве альтернативы шумным массовым мероприятиям родители заказывают Деда Мороза и Снегурочку на дом. Однако в этом году, по оценкам специалистов, и на эти услуги спрос будет не такой высокий.
Активный сезон бронирования поздравлений на дом Деда Мороза начинается с начала декабря. Мы, в свою очередь, готовимся к работе. Провели фотосессию, разработали мини-спектакль с поющими героями. В любом случае, понимаем, что этот год не будет рекордным. Понимаем, что и число так называемых сезонных артистов значительно вырастет и будет демпинг цен.Олег Венкин, руководитель event-агентства «Карабас»
Что касается безопасности проведения мероприятий со стороны event-агентства, судя по опыту «Карабаса», руководство компании уже закупило маски для артистов и персонала, а также санитайзеры. Помимо этого, в планах при формировании новогоднего графика сделать тесты на коронавирус для основных рабочих команд. Но, несмотря на практически боевую готовность, мастера развлечений сознают вызовы времени.
К сожалению, спрос на офлайн-мероприятия падает. Поэтому во время пандемии мы разработали проект «Видеостудия Карабас», в котором собрали лучших видеооператоров и расширили свою деятельность за пределы Белгородской области, делая ролики для бизнеса и деловых мероприятий.Олег Венкин, руководитель event-агентства «Карабас»
Что касается сферы туризма, по данным специалистов, заграничные туры пользуются популярностью среди белгородцев по сей день. По словам заместителя директора ООО «Космополит» Вадима Коломытченко, это обусловлено тем, что с наступлением осени многие путешественники хотят отдохнуть в тепле, позагорать и насладиться тёплым морем.
Вообще российские туристы очень любят отдыхать именно в тёплых местах в то время, когда в России становится достаточно прохладно. В 2020 году эта тенденция не изменилась. Традиционно во время новогодних праздников и на сам Новый год наши туристы хотят покинуть свои места проживания и встретиться с чем-то новым, сменить локации, окунуться в новогоднюю сказку.Вадим Коломытченко, заместитель директора ООО «Космополит»
По данным эксперта, на сегодняшний день уже продано большое количество туров как по России, так и по зарубежью. Среди популярных направлений по России — Санкт-Петербург, который превращается в огромный город-сказку с ярмарками, глинтвейном и совершенно необыкновенной атмосферой.
Из других популярных российских направлений это, конечно же, Сочи — уникальный климат, горные лыжи, лёгкая логистика (поезд, самолёт, машина) — всё это делает круглогодичный курорт мегапопулярным. В этом году большой спрос на горнолыжные курорты Шерегеш и курорты Приэльбрусья, ну и традиционно Карелия — поистине жемчужина Севера, с интересными культурными особенностями, гонками на собаках, изумительной природой. Из зарубежных направлений — белоснежные пляжи Танзании, завораживающие Мальдивы, загадочный Египет и традиционно популярные ОАЭ.Вадим Коломытченко, заместитель директора ООО «Космополит»
Что касается возвратов туров из-за пандемии коронавируса, их практически нет. По словам Коломытченко, единичные случаи возвратов были на ранее приобретённые путёвки на Кубу. Но они связаны с тем, что у некоторых туроператоров была корректировка полётной программы, некоторые из первых рейсов не состоялись, и у туристов, прилетевших на Кубу, возникли проблемы. По прилёте в эту страну они должны сдавать тест на коронавирус, а в случае положительного результата туристов отправляют на карантин, причём содержат не в лучших условиях.
Эти пункты оттолкнули некоторых туристов и заставили скорректировать собственные планы, выбрав другие направления как внутри страны, так и в другие страны для отдыха.Вадим Коломытченко, заместитель директора ООО «Космополит»
По оценкам эксперта хорошо развивается внутренний российский рынок. В этом году как никогда спрос очень высок, в том числе благодаря программе кешбэка от правительства, когда туристы могут получить часть денег обратно, выбирая отдых на российских курортах.
Мы видим, что туристам стали интересны новые направления отдыха. Это и Калининград, и Шерегеш, и отдых на Байкале, есть туры на Камчатку, Алтай. Поэтому прогнозы по внутреннему туризму на новогодние праздники и после них, на 2021 год, самые позитивные. Мы верим, что вместе с большим спросом на отдых в России будет расти транспортная доступность, качество предоставляемых услуг, разнообразие основных и дополнительных услуг, экскурсий, чтобы туристы с ещё большим энтузиазмом изучали нашу потрясающую страну.Вадим Коломытченко, заместитель директора ООО «Космополит»
Пока не отменяются в Белгородской области и праздничные мероприятия для маленьких белгородцев. Так, в настоящее время билеты на новогоднюю сказку продаёт Белгородская государственная филармония, не отменяется детская программа и в Белгородском государственном академическом драматическом театре им. М. С. Щепкина.
Тем не менее сегодня, 17 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что областное правительство разработает правила проведения новогодних корпоративов на предприятиях Белгородской области. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора Денис Буцаев. А пока никаких запретов со стороны властей нет, несмотря на существенный прирост инфицированных COVID-19 белгородцев, жители региона готовятся встретить Новый год практически так же, как и в докарантинное время. Разница лишь в том, что на смену повышенному спросу на массовые коллективные застолья белгородцы стали отдавать предпочтения отдыху за границей или путешествию по стране.