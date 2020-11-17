В США одобрили «акт Родченкова», разрешающий наказывать за применение допинга

Примечательно, что такую яростную борьбу с допингом США ведет исключительно на международной арене, и она никак не касается их внутренних состязаний, хотя и широко известных, вроде НХЛ или НБА. Там не ведут игру по правилам WADA, а баскетболист в связи с употреблением мощного анаболического стероида может быть дисквалифицирован только на полсезона (Старлинг Марте). Или использующий запрещенный психостимулятор игрок НФЛ (Дуг Мартин) вынужден будет пропустить всего четыре игры. Как любят говорить в таких случаях, «Вы не понимаете, это другое».