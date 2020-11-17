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В США одобрили «акт Родченкова», разрешающий наказывать за применение допинга

17 ноября 2020, 10:53
Фото: pixabay.com
Американскими сенаторами одобрен «акт Родченкова», который разрешает США наказывать системных нарушителей антидопинговых правил. Речь идет о соревнованиях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), в которых участвуют американские спортсмены.

Как сообщают авторы ТГ-канала «Мейстер», нарушители законодательства об использовании допинга могут провести 10 лет за решеткой и подвергнуться штрафу в размере один миллион долларов.

Санкции, предусмотренные «актом Родченкова», не касаются непосредственно спортсменов. Зато под их действие попадают национальные антидопинговые агентства, врачи, тренеры и другой персонал, который работает со спортсменами. И теперь уже в ближайшее время на подобных состязаниях можно ожидать новых громких скандалов, связанных с «актом Родченкова».

Примечательно, что такую яростную борьбу с допингом США ведет исключительно на международной арене, и она никак не касается их внутренних состязаний, хотя и широко известных, вроде НХЛ или НБА. Там не ведут игру по правилам WADA, а баскетболист в связи с употреблением мощного анаболического стероида может быть дисквалифицирован только на полсезона (Старлинг Марте). Или использующий запрещенный психостимулятор игрок НФЛ (Дуг Мартин) вынужден будет пропустить всего четыре игры. Как любят говорить в таких случаях, «Вы не понимаете, это другое».

#Новости#Общество
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