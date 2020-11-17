В Белгородской области составят правила празднования корпоративов во время COVID-19

Важно предоставить возможность отметить Новый год, но не так, чтобы мы вошли в 2021 год с пиковыми показателями прироста по коронавирусу. Вы видите, что мы сейчас растём очень существенно. Сегодня прирост составляет уже 165 человек в день, хотя ещё прошлую неделю мы начинали с показателей около 100 человек. Денис Буцаев