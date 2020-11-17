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В Белгородской области составят правила празднования корпоративов во время COVID-19

17 ноября 2020, 13:56
Фото: pixabay.com
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Запрещать новогодние корпоративы в регионе не станут. Так решил Денис Буцаев. Однако необходимо проработать правила этих праздников, чтобы не войти в 2021 год с приростом по заболеваемости, сообщил чиновник.

О разработке правил проведения новогодних корпоративов на предприятиях Белгородской области стало известно от регионального оперштаба. Такое поручение дал первый заместитель губернатора области Денис Буцаев.

Чиновник считает, что важно дать возможность людям отметить предстоящие праздники, но в соответствующих безопасных условиях, чтобы в 2021 году не пожинать плоды в виде ежесуточного сотенного прироста пациентов с COVID-19.

Важно предоставить возможность отметить Новый год, но не так, чтобы мы вошли в 2021 год с пиковыми показателями прироста по коронавирусу. Вы видите, что мы сейчас растём очень существенно. Сегодня прирост составляет уже 165 человек в день, хотя ещё прошлую неделю мы начинали с показателей около 100 человек. Денис Буцаев

Также он попросил усилить контроль ношения масок в регионе. В общественном транспорте областного центра ситуация улучшилась — 90% белгородцев носят СИЗы, чем не могут похвастаться другие муниципалитеты. Кроме того, усилить контроль планируют на объектах торговли и в общественном транспорте.

Напомним, что параллельно с Буцаевым о корпоративах высказался региональный Роспотребнадзор. Ведомство рекомендовало от них воздержаться и уже направило в организации соответствующие письма.

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