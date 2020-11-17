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Сергей Тетюхин повторно отказался от мандата депутата Белгородской облдумы

17 ноября 2020, 11:12
Фото: ИА Бел.Ру
В понедельник, 16 ноября, избирком распределил два свободных мандата депутатов Белгородской областной думы.

При этом указанные в региональном списке партии «Единая Россия» Сергей Тетюхин и Валентина Шатило отказались от полномочий.

Вакантные места появились в думе после того, как экс-губернатор Евгений Савченко перешёл в Федеральное Собрание РФ, а предприниматель Виктор Скляренко сдал мандат без объяснения причин.

Сергей Тетюхин шёл третьим в списке после Савченко и Наталии Полуяновой. После победы на выборах он в числе первых отказался от мандата, а теперь принял это решение во второй раз.

В итоге мандаты перешли к главврачу стоматологической поликлиники № 1 Белгорода Ивану Овчинникову и руководителю ЗАО «Должанское» Сергею Шумскому.

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