Сергей Тетюхин повторно отказался от мандата депутата Белгородской облдумы

При этом указанные в региональном списке партии «Единая Россия» Сергей Тетюхин и Валентина Шатило отказались от полномочий.
Вакантные места появились в думе после того, как экс-губернатор Евгений Савченко перешёл в Федеральное Собрание РФ, а предприниматель Виктор Скляренко сдал мандат без объяснения причин.
Сергей Тетюхин шёл третьим в списке после Савченко и Наталии Полуяновой. После победы на выборах он в числе первых отказался от мандата, а теперь принял это решение во второй раз.
В итоге мандаты перешли к главврачу стоматологической поликлиники № 1 Белгорода Ивану Овчинникову и руководителю ЗАО «Должанское» Сергею Шумскому.