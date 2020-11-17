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Поезд Белгород — Новосибирск задержали в Челябинской области

17 ноября 2020, 09:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
Рейс задержали на 39 минут утром 17 ноября по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Во вторник в 07:34 по местному времени на перегоне Мисяш — Бишкиль в Челябинской области задержали поезд № 124 Белгород — Новосибирск. Причины технические. Время задержки составило 39 минут.

Вместе с этим поездом на 57 минут задержали рейс № 332 Уфа — Нижневартовск.

Ранее стало известно, что с 2021 года местом отправления и прибытия для поезда Москва — Белгород станет Павелецкий вокзал. Кроме этого, из-за коронавируса изменят расписание несколько поездов, в том числе связывающие областной центр с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском.

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#Новости#Белгород#Челябинская область#Новосибирск#Поезд#Общество
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