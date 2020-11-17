Поезд Белгород — Новосибирск задержали в Челябинской области

Во вторник в 07:34 по местному времени на перегоне Мисяш — Бишкиль в Челябинской области задержали поезд № 124 Белгород — Новосибирск. Причины технические. Время задержки составило 39 минут.
Вместе с этим поездом на 57 минут задержали рейс № 332 Уфа — Нижневартовск.
Ранее стало известно, что с 2021 года местом отправления и прибытия для поезда Москва — Белгород станет Павелецкий вокзал. Кроме этого, из-за коронавируса изменят расписание несколько поездов, в том числе связывающие областной центр с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском.