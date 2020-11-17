На Стойленском ГОКе определили победителей конкурса «Мастер года» дивизиона Руда

Конкурс проходил в три этапа. Сначала участники ответили на вопросы электронного тестирования на знание основных производственных процессов предприятий. Затем 20 конкурсантов с лучшими результатами поучаствовали в деловой игре «СуперМастер», которая также прошла в онлайн-формате. В ходе испытания участники демонстрировали навыки оперативного принятия решений в различных производственных ситуациях. Их оценивала экспертная комиссия и сами конкурсанты, анализируя результаты своих оппонентов.