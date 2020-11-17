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Posted 17 ноября 2020,, 10:49

Published 17 ноября 2020,, 10:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На Стойленском ГОКе определили победителей конкурса «Мастер года» дивизиона Руда

17 ноября 2020, 10:49
На предприятиях сырьевого дивизиона Группы НЛМК, в который входят Стойленский ГОК, Стагдок и Доломит, подвели итоги конкурса «Мастер года» – 2020.

В профессиональном соревновании, которое в этом году прошло в дистанционном режиме, приняли участие 66 представителей из разных подразделений трёх предприятий. Цель конкурса – поддержка и развитие эффективных руководителей.

Конкурс проходил в три этапа. Сначала участники ответили на вопросы электронного тестирования на знание основных производственных процессов предприятий. Затем 20 конкурсантов с лучшими результатами поучаствовали в деловой игре «СуперМастер», которая также прошла в онлайн-формате. В ходе испытания участники демонстрировали навыки оперативного принятия решений в различных производственных ситуациях. Их оценивала экспертная комиссия и сами конкурсанты, анализируя результаты своих оппонентов.

В финал вышли восемь руководителей, которые презентовали авторские проекты по повышению эффективности производства и усовершенствованию технологий, повышению качества продукции, снижению расходов топлива, энергопотребления и т.д. на предприятиях дивизиона Руда.

В итоге победителем конкурса «Мастер года» – 2020 дивизиона Руда стал представитель фабрики окомкования Стойленского ГОКа Александр Скрынников. Второе место завоевал мастер транспортного цеха Стагдока Вячеслав Гришин. На третьем – представитель цеха хвостового хозяйства СГОКа Александр Лавров. Лучшим молодым мастером дивизиона Руда признан работник цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОКа Валерий Князькин.

Победители отмечены дипломами, корпоративными подарками и денежными премиями.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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