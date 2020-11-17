Дмитрий Хрусталёв вышел из комы и рассказал о причинах госпитализации

Чтобы заверить всех, что он уже в норме, Дмитрий сфотографировался со своей мамой, опубликовав снимок и объяснительный текст на своей странице в Instagram. Комик написал, что «всё самое неприятное позади», что в больницу его доставил таксист, который вёз его из Санкт-Петербурга в Репино, и что его предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».