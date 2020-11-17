Дмитрий Хрусталёв вышел из комы и рассказал о причинах госпитализации

14 ноября вечером всевозможные источники стали публиковать шокирующую новость: Дмитрий Хрусталёв — российский шоумен, комик, соведущий Ивана Урганта и бывший участник популярного комедийного шоу Comedy Woman попал в больницу № 40 в Сестрорецке. Мужчина не просто угодил в медучреждение, из-за ухудшения состояния его даже ввели в искусственную кому, сообщали «Новые известия».
Эта информация шокировала обожателей Дмитрия, но первое, о чём можно было подумать в это нелёгкое время, — коронавирусная инфекция. Однако это оказалось не так. Ближе к ночи того же дня появились данные об улучшении самочувствия Хрусталёва: врачи сообщили, что вывели актёра из искусственной комы, дали ему снотворное.
Чтобы заверить всех, что он уже в норме, Дмитрий сфотографировался со своей мамой, опубликовав снимок и объяснительный текст на своей странице в Instagram. Комик написал, что «всё самое неприятное позади», что в больницу его доставил таксист, который вёз его из Санкт-Петербурга в Репино, и что его предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством» артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что моё увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Дмитрий Хрусталёв
Хрусталёв поблагодарил всех, кто переживал за него и следил за новостями. Он сообщил поклонникам, что ближайшие пару недель проведёт дома: будет следить за здоровьем, обследуется.