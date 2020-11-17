Адвокат рассказал, как чувствует себя Ефремов в белгородском СИЗО

По словам юриста, через неделю Ефремова переведут в колонию. Ранее Алёшкин подписал с актёром новый договор о защите, а инициаторами этого оказались его друзья, передаёт ТАСС.
Представлять интересы Ефремова адвокат начал 21 сентября. Через месяц Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и снизил актёру срок наказания за смертельную аварию с восьми до семи с половиной лет заключения.
В ноябре Михаила Ефремова перевели из столицы в колонию в Белгородской области. Ранее там отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.