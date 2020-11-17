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Адвокат рассказал, как чувствует себя Ефремов в белгородском СИЗО

17 ноября 2020, 06:23
Фото: Бел.Ру
Для актёра Михаила Ефремова закончилась первая из двух карантинных недель в белгородском изоляторе. Его защитник Андрей Алёшкин описал его самочувствие как бодрое.

По словам юриста, через неделю Ефремова переведут в колонию. Ранее Алёшкин подписал с актёром новый договор о защите, а инициаторами этого оказались его друзья, передаёт ТАСС.

Представлять интересы Ефремова адвокат начал 21 сентября. Через месяц Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и снизил актёру срок наказания за смертельную аварию с восьми до семи с половиной лет заключения.

В ноябре Михаила Ефремова перевели из столицы в колонию в Белгородской области. Ранее там отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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