Вирусолог назвал необходимый для искоренения коронавируса срок карантина

Такое мнение в интервью порталу Ura.ru высказал вирусолог и старший научный сотрудник Института клинической иммунологии сибирского отделения РАМН Александр Чепурнов. В качестве позитивного примера он привёл китайский Ухань, где строгие меры позволили сдержать ситуацию.
Эксперт признал, что в таком случае неизбежны потери в экономике и медицине. Оценить, что будет важнее — негативные последствия или победа над коронавирусом, Чепурнов не смог.
Ранее тотальный карантин ввели власти Бурятии. В регионе закрылись предприятия сферы торговли и общепита, салоны красоты и спортивные центры.