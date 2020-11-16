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Вирусолог назвал необходимый для искоренения коронавируса срок карантина

16 ноября 2020, 07:10
Фото: Бел.Ру
В России необходимо ввести строгий карантин, чтобы справиться с потерями из-за COVID-19. При этом он должен продолжаться больше двух недель.

Такое мнение в интервью порталу Ura.ru высказал вирусолог и старший научный сотрудник Института клинической иммунологии сибирского отделения РАМН Александр Чепурнов. В качестве позитивного примера он привёл китайский Ухань, где строгие меры позволили сдержать ситуацию.

Эксперт признал, что в таком случае неизбежны потери в экономике и медицине. Оценить, что будет важнее — негативные последствия или победа над коронавирусом, Чепурнов не смог.

Ранее тотальный карантин ввели власти Бурятии. В регионе закрылись предприятия сферы торговли и общепита, салоны красоты и спортивные центры.

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#Новости#Карантин#Коронавирус#Медицина
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