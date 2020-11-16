В Белгородской области ещё 149 человек с пневмонией попали в больницы

По информации регионального департамента здравоохранения, за последние сутки в Белгородской области 162 человека заболели COVID-19. Из них 158 взрослых и четыре ребёнка. На больничные койки за последние сутки попали 24 взрослых пациента. Дома лечиться начали ещё 134 человека. При этом из стационаров выписали 32 пациента.
Что касается пневмоний, за прошедший день диагноз поставили 151 человеку, из которых 149 попали на больничные койки.
При этом скорую помощь в Белгороде за прошедшие сутки вызвали 449 раз, а в Старом Осколе — 280. Что касается вызовов врачей на дом, в областном центре медики посетили 212 пациентов (97 взрослых и 115 детей), а в Старом Осколе — 353 (273 взрослых и 80 детей).
За выходные дни отмечается снижение вызовов амбулаторных бригад в городе Белгород. Но я думаю, что сегодня мы увидим некий прирост, потому что на выходных днях отмечается снижение вызовов в поликлиниках.Наталия Зубарева, заместитель губернатора Белгородской области
Коэффициент заболеваемости в Белгородской области на 100 тысяч населения составляет 896,1. В Центральном федеральном округе — 1338, а в России — 1296.