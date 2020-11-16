В Белгородской области ещё 149 человек с пневмонией попали в больницы

При этом скорую помощь в Белгороде за прошедшие сутки вызвали 449 раз, а в Старом Осколе — 280. Что касается вызовов врачей на дом, в областном центре медики посетили 212 пациентов (97 взрослых и 115 детей), а в Старом Осколе — 353 (273 взрослых и 80 детей).