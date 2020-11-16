В Белгороде 11 управляющих компаний работают с низкой эффективностью

Управляющими компаниями нередко интересуется и прокуратура. Так, в Новооскольском горокруге УК не проверила дымоходы и вентканалы в 50 многоквартирных домах перед началом отопительного сезона. Представление от прокуратуры получил руководитель организации в Белгороде — за дом с протекающей крышей и ветхими трубами. Проблемы из-за некачественной работы УК возникли и у жителей Губкинского горокруга — в их доме образовались трещины, а здание оказалось на грани обрушения.