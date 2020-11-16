В Белгороде 11 управляющих компаний работают с низкой эффективностью

О работе управляющих компаний говорили 16 ноября на оперативном заседании в региональном правительстве. В Белгородской области 137 УК обслуживают 5114 многоквартирных домов.
Жители МКД жалуются в основном на содержание общего имущества, на методику начисления нормативов, общедомовых нужд, потребления комуслуг, на подачу тепла, уборку подъездов и дворов.
На основе обращений белгородцев, а также постановлений об административных делах и предписаний от Госжилнадзора в регионе составили список УК с низкой эффективностью. Названия компаний не озвучили, но известно, что в Белгороде таких организаций 11, а в Старооскольском, Губкинском, Алексеевском горокругах, Белгородском, Вейделевском, Ровеньском районах — по одной.
Первый замгубернатора Денис Буцаев поручил главам муниципалитетов составить дорожные карты в течение двух недель, а также, помимо разъяснительной работы, помочь людям сменить УК, которые плохо справляются со своими обязанностями.
Управляющими компаниями нередко интересуется и прокуратура. Так, в Новооскольском горокруге УК не проверила дымоходы и вентканалы в 50 многоквартирных домах перед началом отопительного сезона. Представление от прокуратуры получил руководитель организации в Белгороде — за дом с протекающей крышей и ветхими трубами. Проблемы из-за некачественной работы УК возникли и у жителей Губкинского горокруга — в их доме образовались трещины, а здание оказалось на грани обрушения.