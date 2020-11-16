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В Белгороде 11 управляющих компаний работают с низкой эффективностью

16 ноября 2020, 13:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
Неэффективные УК выявили ещё в трёх горокругах и трёх районах. Первый замгубернатора Денис Буцаев поручил подготовить дорожную карту по дальнейшей работе и помочь людям сменить организации, которые плохо справляются с обслуживанием домов.

О работе управляющих компаний говорили 16 ноября на оперативном заседании в региональном правительстве. В Белгородской области 137 УК обслуживают 5114 многоквартирных домов.

Жители МКД жалуются в основном на содержание общего имущества, на методику начисления нормативов, общедомовых нужд, потребления комуслуг, на подачу тепла, уборку подъездов и дворов.

На основе обращений белгородцев, а также постановлений об административных делах и предписаний от Госжилнадзора в регионе составили список УК с низкой эффективностью. Названия компаний не озвучили, но известно, что в Белгороде таких организаций 11, а в Старооскольском, Губкинском, Алексеевском горокругах, Белгородском, Вейделевском, Ровеньском районах — по одной.

Первый замгубернатора Денис Буцаев поручил главам муниципалитетов составить дорожные карты в течение двух недель, а также, помимо разъяснительной работы, помочь людям сменить УК, которые плохо справляются со своими обязанностями.

Управляющими компаниями нередко интересуется и прокуратура. Так, в Новооскольском горокруге УК не проверила дымоходы и вентканалы в 50 многоквартирных домах перед началом отопительного сезона. Представление от прокуратуры получил руководитель организации в Белгороде — за дом с протекающей крышей и ветхими трубами. Проблемы из-за некачественной работы УК возникли и у жителей Губкинского горокруга — в их доме образовались трещины, а здание оказалось на грани обрушения.

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