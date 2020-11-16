«Мираторг» изнутри: журналист ИА «Бел. Ру» на один день стал сотрудником компании

Posted 16 ноября 2020, 14:21
Published 16 ноября 2020, 14:21
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Но на самом деле так ли легко найти дело всей своей жизни? Журналист ИА «Бел.Ру» решил испытать на себе все преимущества работы в большой организации, побывав один день на производстве компании «Мираторг» в Корочанском районе.
ЗАО «Свинокомплекс Короча» — это крупнейшее предприятие по переработке свинины в стране. Продукция завода пользуется спросом не только в России, но и в других странах мира. На предприятии работает более 3 тысяч человек.
Территория предприятия условно разделяется на три основные зоны: предзаводская, производственная, где с целью соблюдения норм санитарии происходит условное деление на «грязную» и «чистую зону», а также хозяйственную зону.
«Грязная» зона — это убой, «чистая» зона — переработка. Для каждой зоны существуют свои требования по санитарии и гигиене, соблюдение этих требований обязательно для каждого сотрудника предприятия — это залог того, что будет произведён качественный и безопасный для потребителя продукт. Валерий Оноприенко, главный технолог ЗАО «СК Короча»
Нормы безопасности на предприятии соблюдаются не только в плане охраны труда и санитарии и гигиены, но и в борьбе с COVID-19. Все входы и выходы оборудованы санитайзерами, а персонал работает в масках.
Каждого новичка в обязательном порядке закрепляют за более опытным сотрудником. Исключением не стал и журналист ИА «Бел.Ру». Но прежде чем попасть на участок, где корреспондент попробовал себя в роли укладчика-упаковщика, он прошёл инструктаж по технике безопасности, который является обязательным для всех.
Что касается непосредственно рабочего дня, смена начинается с 08:00 и длится до 20:00. Кажется, что долго и тяжело «стоять на линии» — 12 часов, тем не менее график работы построен таким образом, что в течение смены у сотрудника есть достаточное количество перерывов (каждый час по 15 минут) для того, чтобы отдохнуть и, например, сходить в комнату отдыха, где есть телевизор, аэрохоккей, кофе-автоматы и настольный теннис, что достаточно удобно.
Чтобы попасть на своё рабочее место, каждый сотрудник в обязательном порядке проходит санпропускник, где происходит бесконтактная помывка и дезинфекция рук. Журналист ИА «Бел.Ру» провёл смену в «чистой» зоне: это участки по обвалке и переработке полутуш, мяса, а также участки где происходит упаковывание продукции.
Как отметил главный технолог предприятия, после всех операций по обвалке мясо в чипированных коробах уходит по месту назначения по своей производственной линии. В целом за смену перерабатывается от 6 до 7 тысяч полутуш. Каждый сотрудник одет в специальную санитарную одежду, которая в том числе позволяет избежать несчастных случаев на производстве.
Каждый человек выполняет свои операции. Для достижения высокого качества продукции и увеличения производительности мы стараемся закреплять человека за одним процессом.Валерий Оноприенко, главный технолог ЗАО «СК Короча»
После всех обвалочных операций мясо по конвейерной системе едет в динамический склад вместимостью 12 тысяч ящиков. Но самое интересное − это, безусловно, участок потребительской упаковки, где и происходит изготовление продукции, которую все покупают в магазинах.
На этот участок сырьё со склада поступает по рецепту. Далее происходят все операции, которые необходимы для изготовления различных видов продукции: колбасок, котлет, фарша, фрикаделек, бекона, рагу, поджарки, гуляша, стейков и так далее.
Чтобы понять, сложно ли работать на подобном предприятии, журналист ИА «Бел.Ру» собственноручно попытался сделать колбаски «Чиполлетти по-итальянски». Сами колбаски делаются по рецептуре на конвейере, приблизительно 400 штук в минуту. На отдельной линии слайсами нарезается бекон. Задача работника — накрутить бекон на колбаски. Сложность в том, что в этом процессе важна скорость, и человеку неопытному изготовить шесть колбасок чиполлетти за одну минуту не так просто, как может показаться. При этом продукция должна иметь товарный вид. Сделать с первого раза необходимого качества чиполлетти, к сожалению, не получилось. Со стороны это выглядит намного легче, чем на самом деле. Но всё приходит с практикой. Поэтому ещё несколько смен — и колбаски получились бы на ура.
Конечно, пробная упаковка чиполлетти журналиста ИА «Бел.Ру» не попадёт на полки магазина, а вот лотки опытных работников далее запаиваются плёнкой, внутрь подаётся специальная газомодифицированная смесь (смесь кислорода и углекислого газа) — это позволяет хранить продукцию до 15 суток в охлаждённом виде.
Далее весь готовый и упакованный товар раскладывают в коробки, куда приклеивается коробочная этикетка. Партию сортируют в паллеты и затягивают плёнкой для транспортировки, откуда продукция через магазины попадает на столы россиян. А вот приносить свою еду на рабочее место сотрудникам нельзя. Поэтому для их удобства оборудованы столовая и буфет с различным ассортиментом блюд. При этом обеды для работников предприятия — бесплатные.
Наша главная ценность — это наши люди, наша семья «Мираторг». Мы хотим, чтобы сотрудник, приходя на предприятие, мог сказать: «Это мой второй дом, здесь мне комфортно, я чувствую себя защищённым.Ольга Александрова, директор по персоналу ЗАО «СК Короча»
К слову, условия труда на предприятии достаточно конкурентоспособные. Так, сотрудников бесплатно доставляют на работу (сегодня это 48 маршрутов), полностью обеспечивают спецодеждой, дети работников устроены в корпоративный детский сад «Уютный», который не так давно отметил свой первый юбилей. Также у работников есть возможность участвовать в спортивных мероприятиях (футбол, волейбол) и брать бесплатные абонементы в бассейн.
Традиционно мы дарим подарки первоклассникам, сладкие новогодние подарки для детей от 0 до 14 лет и подарки детям, окончившим учебный год на отлично.Ольга Александрова, директор по персоналу ЗАО «СК Короча»
Помимо этого, один раз в квартал на предприятии проходят экскурсии для членов семьи сотрудников завода, есть возможность приобрести путёвки в детские лагеря в рассрочку на три месяца по льготным ценам, в текущем году руководство компании ввело дополнительные оплачиваемые дни отпуска к важным жизненным событиям, а для специалистов и руководителей, приехавших к нам из других регионов России, предлагается проживание в комфортном коттеджном поселке.
Также на предприятии практикуется и прозрачность взаимоотношений сотрудников и руководства. В частности, регулярно проходят встречи генерального директора и бригадиров (выделенных от коллектива сотрудников, которые выступают от имени работников). А ещё гендиректор общается с вновь принятыми сотрудниками. Что касается свободы мнения и возможности открыто говорить с руководителями, то в компании это полностью реализовано.
В ходе рабочей смены журналист ИА «Бел.Ру» поинтересовался у временных коллег, действительно ли на предприятии тяжело работать, и если верить словам соседки по конвейеру, да, работа правда нелёгкая, но оно того стоит, потому что всё с лихвой окупает стабильная заработная плата (средний доход порядка 40 тысяч рублей) и весь социальный пакет, который предлагает ЗАО «СК Короча».
Тяжело стоять целый день на ногах, но есть перерывы. К холоду уже привыкли, тем более, у нас теплая спецодежда, так что работать комфортно. Смены у нас хорошие, если нужно — подменят. Да и так со стороны руководства много привилегий, и зарплата как для Корочанского района вполне приличная.оператор линии, напарница корреспондента
В целом, побывав на заводе «СК Короча» и проработав полноценную смену, можно с уверенностью сказать, что дело всей жизни найти не так сложно. Главное — любить свою работу, а когда за это ещё и платят — двойное удовольствие. На заводе работать интересно: можно легко проследить весь путь продукции от «поля до прилавка», прикоснуться к изготовлению по-настоящему качественных продуктов и оставаться уверенным в завтрашнем дне. «Мираторг» — динамично развивающаяся компания с «человеческим лицом». И прежде всего это люди, которые ежедневно трудятся на благо всего региона, — испытано на себе журналистами ИА «Бел.Ру».