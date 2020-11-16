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Posted 16 ноября 2020, 14:21

Published 16 ноября 2020, 14:21

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

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«Мираторг» изнутри: журналист ИА «Бел. Ру» на один день стал сотрудником компании

16 ноября 2020, 14:21
Фото: ЗАО «Свинокомплекс Короча»
В Белгородской области есть множество предложений о работе. Порой руководство компаний предлагает «золотые горы» взамен на кропотливый труд.

Но на самом деле так ли легко найти дело всей своей жизни? Журналист ИА «Бел.Ру» решил испытать на себе все преимущества работы в большой организации, побывав один день на производстве компании «Мираторг» в Корочанском районе.

ЗАО «Свинокомплекс Короча» — это крупнейшее предприятие по переработке свинины в стране. Продукция завода пользуется спросом не только в России, но и в других странах мира. На предприятии работает более 3 тысяч человек.

Территория предприятия условно разделяется на три основные зоны: предзаводская, производственная, где с целью соблюдения норм санитарии происходит условное деление на «грязную» и «чистую зону», а также хозяйственную зону.

«Грязная» зона — это убой, «чистая» зона — переработка. Для каждой зоны существуют свои требования по санитарии и гигиене, соблюдение этих требований обязательно для каждого сотрудника предприятия — это залог того, что будет произведён качественный и безопасный для потребителя продукт. Валерий Оноприенко, главный технолог ЗАО «СК Короча»

Нормы безопасности на предприятии соблюдаются не только в плане охраны труда и санитарии и гигиены, но и в борьбе с COVID-19. Все входы и выходы оборудованы санитайзерами, а персонал работает в масках.

Каждого новичка в обязательном порядке закрепляют за более опытным сотрудником. Исключением не стал и журналист ИА «Бел.Ру». Но прежде чем попасть на участок, где корреспондент попробовал себя в роли укладчика-упаковщика, он прошёл инструктаж по технике безопасности, который является обязательным для всех.

Фото: ЗАО «Свинокомплекс Короча»

Что касается непосредственно рабочего дня, смена начинается с 08:00 и длится до 20:00. Кажется, что долго и тяжело «стоять на линии» — 12 часов, тем не менее график работы построен таким образом, что в течение смены у сотрудника есть достаточное количество перерывов (каждый час по 15 минут) для того, чтобы отдохнуть и, например, сходить в комнату отдыха, где есть телевизор, аэрохоккей, кофе-автоматы и настольный теннис, что достаточно удобно.

Чтобы попасть на своё рабочее место, каждый сотрудник в обязательном порядке проходит санпропускник, где происходит бесконтактная помывка и дезинфекция рук. Журналист ИА «Бел.Ру» провёл смену в «чистой» зоне: это участки по обвалке и переработке полутуш, мяса, а также участки где происходит упаковывание продукции.

Как отметил главный технолог предприятия, после всех операций по обвалке мясо в чипированных коробах уходит по месту назначения по своей производственной линии. В целом за смену перерабатывается от 6 до 7 тысяч полутуш. Каждый сотрудник одет в специальную санитарную одежду, которая в том числе позволяет избежать несчастных случаев на производстве.

Каждый человек выполняет свои операции. Для достижения высокого качества продукции и увеличения производительности мы стараемся закреплять человека за одним процессом.Валерий Оноприенко, главный технолог ЗАО «СК Короча»

После всех обвалочных операций мясо по конвейерной системе едет в динамический склад вместимостью 12 тысяч ящиков. Но самое интересное − это, безусловно, участок потребительской упаковки, где и происходит изготовление продукции, которую все покупают в магазинах.

На этот участок сырьё со склада поступает по рецепту. Далее происходят все операции, которые необходимы для изготовления различных видов продукции: колбасок, котлет, фарша, фрикаделек, бекона, рагу, поджарки, гуляша, стейков и так далее.

Чтобы понять, сложно ли работать на подобном предприятии, журналист ИА «Бел.Ру» собственноручно попытался сделать колбаски «Чиполлетти по-итальянски». Сами колбаски делаются по рецептуре на конвейере, приблизительно 400 штук в минуту. На отдельной линии слайсами нарезается бекон. Задача работника — накрутить бекон на колбаски. Сложность в том, что в этом процессе важна скорость, и человеку неопытному изготовить шесть колбасок чиполлетти за одну минуту не так просто, как может показаться. При этом продукция должна иметь товарный вид. Сделать с первого раза необходимого качества чиполлетти, к сожалению, не получилось. Со стороны это выглядит намного легче, чем на самом деле. Но всё приходит с практикой. Поэтому ещё несколько смен — и колбаски получились бы на ура.

Фото: ЗАО «Свинокомплекс Короча»

Конечно, пробная упаковка чиполлетти журналиста ИА «Бел.Ру» не попадёт на полки магазина, а вот лотки опытных работников далее запаиваются плёнкой, внутрь подаётся специальная газомодифицированная смесь (смесь кислорода и углекислого газа) — это позволяет хранить продукцию до 15 суток в охлаждённом виде.

Далее весь готовый и упакованный товар раскладывают в коробки, куда приклеивается коробочная этикетка. Партию сортируют в паллеты и затягивают плёнкой для транспортировки, откуда продукция через магазины попадает на столы россиян. А вот приносить свою еду на рабочее место сотрудникам нельзя. Поэтому для их удобства оборудованы столовая и буфет с различным ассортиментом блюд. При этом обеды для работников предприятия — бесплатные.

Наша главная ценность — это наши люди, наша семья «Мираторг». Мы хотим, чтобы сотрудник, приходя на предприятие, мог сказать: «Это мой второй дом, здесь мне комфортно, я чувствую себя защищённым.Ольга Александрова, директор по персоналу ЗАО «СК Короча»

К слову, условия труда на предприятии достаточно конкурентоспособные. Так, сотрудников бесплатно доставляют на работу (сегодня это 48 маршрутов), полностью обеспечивают спецодеждой, дети работников устроены в корпоративный детский сад «Уютный», который не так давно отметил свой первый юбилей. Также у работников есть возможность участвовать в спортивных мероприятиях (футбол, волейбол) и брать бесплатные абонементы в бассейн.

Традиционно мы дарим подарки первоклассникам, сладкие новогодние подарки для детей от 0 до 14 лет и подарки детям, окончившим учебный год на отлично.Ольга Александрова, директор по персоналу ЗАО «СК Короча»

Фото: ЗАО «Свинокомплекс Короча»

Помимо этого, один раз в квартал на предприятии проходят экскурсии для членов семьи сотрудников завода, есть возможность приобрести путёвки в детские лагеря в рассрочку на три месяца по льготным ценам, в текущем году руководство компании ввело дополнительные оплачиваемые дни отпуска к важным жизненным событиям, а для специалистов и руководителей, приехавших к нам из других регионов России, предлагается проживание в комфортном коттеджном поселке.

Также на предприятии практикуется и прозрачность взаимоотношений сотрудников и руководства. В частности, регулярно проходят встречи генерального директора и бригадиров (выделенных от коллектива сотрудников, которые выступают от имени работников). А ещё гендиректор общается с вновь принятыми сотрудниками. Что касается свободы мнения и возможности открыто говорить с руководителями, то в компании это полностью реализовано.

В ходе рабочей смены журналист ИА «Бел.Ру» поинтересовался у временных коллег, действительно ли на предприятии тяжело работать, и если верить словам соседки по конвейеру, да, работа правда нелёгкая, но оно того стоит, потому что всё с лихвой окупает стабильная заработная плата (средний доход порядка 40 тысяч рублей) и весь социальный пакет, который предлагает ЗАО «СК Короча».

Тяжело стоять целый день на ногах, но есть перерывы. К холоду уже привыкли, тем более, у нас теплая спецодежда, так что работать комфортно. Смены у нас хорошие, если нужно — подменят. Да и так со стороны руководства много привилегий, и зарплата как для Корочанского района вполне приличная.оператор линии, напарница корреспондента

В целом, побывав на заводе «СК Короча» и проработав полноценную смену, можно с уверенностью сказать, что дело всей жизни найти не так сложно. Главное — любить свою работу, а когда за это ещё и платят — двойное удовольствие. На заводе работать интересно: можно легко проследить весь путь продукции от «поля до прилавка», прикоснуться к изготовлению по-настоящему качественных продуктов и оставаться уверенным в завтрашнем дне. «Мираторг» — динамично развивающаяся компания с «человеческим лицом». И прежде всего это люди, которые ежедневно трудятся на благо всего региона, — испытано на себе журналистами ИА «Бел.Ру».

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