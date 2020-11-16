«Мираторг» изнутри: журналист ИА «Бел. Ру» на один день стал сотрудником компании

Чтобы понять, сложно ли работать на подобном предприятии, журналист ИА «Бел.Ру» собственноручно попытался сделать колбаски «Чиполлетти по-итальянски». Сами колбаски делаются по рецептуре на конвейере, приблизительно 400 штук в минуту. На отдельной линии слайсами нарезается бекон. Задача работника — накрутить бекон на колбаски. Сложность в том, что в этом процессе важна скорость, и человеку неопытному изготовить шесть колбасок чиполлетти за одну минуту не так просто, как может показаться. При этом продукция должна иметь товарный вид. Сделать с первого раза необходимого качества чиполлетти, к сожалению, не получилось. Со стороны это выглядит намного легче, чем на самом деле. Но всё приходит с практикой. Поэтому ещё несколько смен — и колбаски получились бы на ура.