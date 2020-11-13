Тайная свадьба после затяжной депрессии: последние новости о Марке Богатырёве

На неделе соцсети накрыло волной материалов о тайной свадьбе одного из главных героев сериала «Кухня» Марка Богатырёва и красавицы-актрисы Татьяны Арнтгольц. Эти слухи долго обсуждали поклонники звёздной пары, но окончательную точку Марк поставил сам. Он быстро и ясно дал понять журналистам, что наконец-то стал мужем: «Да, мы поженились».
Этого момента фоловеры актёров ждали с августа, когда мужчина признался, что сделал предложение своей возлюбленной. Но радовались за Марка не только потому, что для него этот брак — первый. Ещё одна причина — страдания любимца публики из-за болезненного разрыва прошлых отношений.
За романом Марка с его коллегой по цеху Еленой Подкаминской следили чуть ли не все обожатели российских сериалов. Ведь парочка была в отношениях не только в жизни. Точнее, сначала друг в друга влюбились их герои — молодой повар Максим и управляющая Вика. Елена и Марк играли в сериале «Кухня» любовников в течение нескольких сезонов. И уже тогда их друзья и соседи по площадке заметили вспыхнувшую между ними искру. Хотя Подкаминская в те годы была замужем и воспитывала с мужем дочь. Но отношения новоиспечённой пары развивались настолько быстро, что актриса ушла от мужа и погрузилась с головой в новый роман, за ярким продолжением которого с интересом наблюдали поклонники пары в соцсетях.
Закончилось всё печально и также быстро, как началось: спустя полгода отношений Подкаминская бросила Богатырёва, а тот ещё долго лечился от затяжной депрессии и даже пытался свести счёты с жизнью. Поэтому для подписчиков актёра его свадьба с Арнтгольц, пусть даже тайная, стала приятным сюрпризом.