Тайная свадьба после затяжной депрессии: последние новости о Марке Богатырёве

За романом Марка с его коллегой по цеху Еленой Подкаминской следили чуть ли не все обожатели российских сериалов. Ведь парочка была в отношениях не только в жизни. Точнее, сначала друг в друга влюбились их герои — молодой повар Максим и управляющая Вика. Елена и Марк играли в сериале «Кухня» любовников в течение нескольких сезонов. И уже тогда их друзья и соседи по площадке заметили вспыхнувшую между ними искру. Хотя Подкаминская в те годы была замужем и воспитывала с мужем дочь. Но отношения новоиспечённой пары развивались настолько быстро, что актриса ушла от мужа и погрузилась с головой в новый роман, за ярким продолжением которого с интересом наблюдали поклонники пары в соцсетях.