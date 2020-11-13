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Тайная свадьба после затяжной депрессии: последние новости о Марке Богатырёве

13 ноября 2020, 15:34
Фото: Инстаграм Марка Богатырёва
Марк
Любимец зрителей после сериала «Кухня» долго не мог восстановиться. Виной тому — не накрывшая с головой слава, а служебный роман. Что сейчас происходит в жизни Марка — в нашем материале.

На неделе соцсети накрыло волной материалов о тайной свадьбе одного из главных героев сериала «Кухня» Марка Богатырёва и красавицы-актрисы Татьяны Арнтгольц. Эти слухи долго обсуждали поклонники звёздной пары, но окончательную точку Марк поставил сам. Он быстро и ясно дал понять журналистам, что наконец-то стал мужем: «Да, мы поженились».

Марк и Татьяна
Фото: Инстаграм Марка Богатырёва

Этого момента фоловеры актёров ждали с августа, когда мужчина признался, что сделал предложение своей возлюбленной. Но радовались за Марка не только потому, что для него этот брак — первый. Ещё одна причина — страдания любимца публики из-за болезненного разрыва прошлых отношений.

За романом Марка с его коллегой по цеху Еленой Подкаминской следили чуть ли не все обожатели российских сериалов. Ведь парочка была в отношениях не только в жизни. Точнее, сначала друг в друга влюбились их герои — молодой повар Максим и управляющая Вика. Елена и Марк играли в сериале «Кухня» любовников в течение нескольких сезонов. И уже тогда их друзья и соседи по площадке заметили вспыхнувшую между ними искру. Хотя Подкаминская в те годы была замужем и воспитывала с мужем дочь. Но отношения новоиспечённой пары развивались настолько быстро, что актриса ушла от мужа и погрузилась с головой в новый роман, за ярким продолжением которого с интересом наблюдали поклонники пары в соцсетях.

Закончилось всё печально и также быстро, как началось: спустя полгода отношений Подкаминская бросила Богатырёва, а тот ещё долго лечился от затяжной депрессии и даже пытался свести счёты с жизнью. Поэтому для подписчиков актёра его свадьба с Арнтгольц, пусть даже тайная, стала приятным сюрпризом.

Татьяна и Марк
Фото: Инстаграм Татьяны Арнтгольц

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